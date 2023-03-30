Молода дружина Віктора Павліка зізналася, чому хотіла з ним розлучитись

Дружина співка Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка зробила пластичну операцію на носі, вперше зізналася, що хотіла розлучитися з ним. Причиною стала позиція артистка у конфлікті теперішньої дружини з колишньою — Лорою Созаєвою. Жінки публічно виясняли стосунки у соцмережах, обмінювалися образливими коментарями.

Як каже Катерина, вона була змушена самотужки боротися з хейтом та образами. Бо тоді Віктор став на бік колишньої, вважав її ледь не святою.

«Коли його колишня дружина мене образила, а він її дуже сильно захищав. Казав, що вона — свята і все. От вона читає Біблію, вона свята, не може нічого поганого робити. Отака от аргументація. І все, щоб не відбувалося, — вона хороша. Він сказав, що „ляже під потяг“ та „віддасть свою голову“, але його колишня цього не робила», — зізналась Реп’яхова в інтерв'ю Славі Дьоміну.



*Лариса Созаєва

За словами Катерини, їй було дуже боляче й неприємно, але вона прийняла рішення піти від чоловіка. Дарма що їхньому сину Михайлику було тоді півроку. Зрештою усі разом зібралися й поговорили. Катерина каже, що навела всі докази того, як Лора її ображала.

«Ми поїхали до цієї колишньої і розповіли про всі ті капості, я показала докази, і після цього все припинилося», — поділилась подробицями дружина Віктора Павліка.

Вона каже, що зазвичай у їхній родині ініціатором сварок стає Віктор, а вона першою йде миритись.

Нагадаємо, конфлікт Реп’яхової та Созаєвої тривав також квартиру, яку вони ніяк не могли поділити. Зрештою, нерухомість продали.

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