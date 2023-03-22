Дружина Віктора Павліка зробила пластичну операцію та показала, як тепер виглядає

Молода дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка раніше розповідала про наміри зробити пластичні операції, нарешті зважилася на такий крок і лягла під ніж хірурга. Вона змінила форму носа, за який її часто критикували в мережі і навіть ображали, а також підкорегувала форму підборіддя. Задля цієї процедури в неї з живота брали жир і «закачали» його в підборіддя.

Про це Катерина розповіла в інстаграмі та показала, як виглядає після втручання.

Вона зізналася, що ніч була важкою, їй все ще важко дихати, бо в носі стоять спеціальні тампони, але загалом почувається щасливою.

Репяхова зізналася, що Віктор був проти, аби дружина лягала під ніж, навіть казав, що не прийде в лікарню до неї. Та зрештою, прийшов підтримати Катерину.

Також дружина Павліка розповідала, що хоче ще змінити груди.

Раніше блогерка Раміна зробила пластику носа та розповіла, скільки це коштує.

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