Дружина Віктора Павліка зробила пластичну операцію та показала, як тепер виглядає
Молода дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка раніше розповідала про наміри зробити пластичні операції, нарешті зважилася на такий крок і лягла під ніж хірурга. Вона змінила форму носа, за який її часто критикували в мережі і навіть ображали, а також підкорегувала форму підборіддя. Задля цієї процедури в неї з живота брали жир і «закачали» його в підборіддя.
Про це Катерина розповіла в інстаграмі та показала, як виглядає після втручання.
Вона зізналася, що ніч була важкою, їй все ще важко дихати, бо в носі стоять спеціальні тампони, але загалом почувається щасливою.
Репяхова зізналася, що Віктор був проти, аби дружина лягала під ніж, навіть казав, що не прийде в лікарню до неї. Та зрештою, прийшов підтримати Катерину.
Також дружина Павліка розповідала, що хоче ще змінити груди.
Раніше блогерка Раміна зробила пластику носа та розповіла, скільки це коштує.378
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram