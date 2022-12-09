Репяхова зізналася, чим закінчився скандальний розподіл квартири з колишньою дружиною Віктора Павліка

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка збирається зробити пластичну операцію, зізналася, чим закінчився скандал через квартиру з колишньою жінкою артиста Ларисою Созаєвою.

Як розповіла Катерина в Instagram-stories, їм вдалося продати частину нерухомості, яка належала Віктору. Таке рішення прийняли, щоб позбавитися від обтяжливого кредиту, який був оформлений ще 15 років тому. Артист щомісяця сплачував 40−60 тисяч гривень. Зрештою квартира, яка коштувала 120 тисяч доларів, вже вартувала їм 500 тисяч.

«Там дві квартири, зроблені під одну. Тобто це велика досить квартира. Цей кредит був дуже сильно безглуздий. Я не могла дивитися на те, як мій чоловік кожного місяця відносить до банку по 30−40−50 тис. гривень просто ні за що.

Рівно рік тому на всю країну прогриміла новина про те, що мій чоловік виганяє на вулицю свою колишню дружину. І от нарешті ця історія закінчилася. Звісно, на меті ніколи не було виганяти колишню дружину на вулицю, і сьогодні ця квартира поділена, кредит закритий, і частина квартири переписана на колишню дружину. Я маю документи, де вказано, що колишня дружина не має претензій до колишнього чоловіка. Рієлтор зробив щось нереальне, він продав частину квартири під час війни", — розповіла Катерина.

За її словами, всі залишилися у виграші.

Нагадаємо, що колишня дружина Віктора Павліка Лариса заявила, що її хочуть позбавити житла. Жінки зі скандалами з’ясовували стосунки в соцмережах, обмінювалися взаємними образами та звинуваченнями.

Репяхова навіть зверталася до кіберполіції через атаки ботів, а також — до суду з позовом про захист честі та гідності.

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