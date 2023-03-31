«Став справжнім майстром східних єдиноборств»: у Бахмуті загинув спортсмен та тренер з Полтавщини

У Горішніх Плавнях попрощалися із старшим солдатом Збройних сил України Олексієм Білобровкою. 18 березня під час виконання бойового завдання він героїчно загинув у місті Бахмут. Йому назавжди 28…

«Олексій у Комсомольському професійно-технічному училищі № 15 здобув професію слюсаря-ремонтника, машиніста бульдозера та автогрейдера, — повідомив у прощальній промові мер міста Дмитро Биков, пише Горішньоплавнівська міськрада. — Після отримання диплому проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. У 2017−2018 роках працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Герой із дитинства займався спортом, став справжнім майстром східних єдиноборств, викладав цей вид бойового мистецтва для дітей і молоді. Я був особисто знайомий з Олексієм, підтримував його ініціативи, допомагав у організації тренувань у загальноосвітній школі № 3. Олексій був такий серйозний і відповідальний чоловік. Мені завжди було приємно з ним спілкуватися…»

11 квітня 2022 року Олексій Білобровка був мобілізований на російсько-українську війну. Й майже через рік його не стало, він не дожив до свого дня народження всього півтора тижні. Воїна поховали у рідному місті на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно» під залпи почесної варти…

Нагадаємо, у Бахмуті загинув телеоператор, який пішов добровольцем на війну.

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