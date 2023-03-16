«Думала, його куля мине»: під Бахмутом загинув герой «ФАКТІВ» та багаторазовий рекордсмен України Василь Шевчук

59-річний військовослужбовець із Хоросткова, що на Тернопільщині понад усе любив спорт та Україну. Власне, заради неї у такому поважному віці взяв до рук зброю й вирушив у саме пекло — на Донеччину. Проте під час виконання бойового завдання загинув, про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник голови Тернопільської обласної ради Ігор Сопель.

«Важка втрата для Тернопільщини… Обороняючи Україну від ворога, загинув наш земляк з Хоросткова — Василь Шевчук, — написав посадовець. — Чимало людей знали пана Василя як патріота, працьовиту і наполегливу людину, спортсмена і рекордсмена. Близько 30 років він загартовувався, багато тренувався, бігав босоніж. Був борцем за здоровий спосіб життя, і цим показував приклад для молоді. Своїми досягненнями Василь Шевчук прославляв Тернопільщину. Пам’ятаю, мав за честь зустріти та привітати земляка із встановленням рекорду. Він подолав марафонську дистанцію, понад 42 кілометри, без верхнього одягу взимку. Любив рідну землю, тому у свої майже 60 років пішов на фронт до лав Збройних Сил України».

Незадовго до повномасштабного вторгнення росії «ФАКТИ» розповідали читачам про Василя Шевчука, який 6 лютого 2022 року увійшов до Національного реєстру рекордів у номінації «Найдовша відстань зимового забігу з голим торсом». Дистанцію подолав навіть довшу, аніж планував до того — 43 кілометри!

- Весь час я постійно займався спортом, а любов до моржування виникла випадково, — розповідав нам спортсмен. — Якось захотілось напередодні Нового року скупатись у холодній водоймі. Й так сподобалось, що за кілька днів я вже згуртував навколо себе місцевих однодумців, створив громадську організацію. Облаштував відкритий басейн з водою та тренажери. Спочатку там збирались до півсотні людей, які брали участь у запливах та приймали водні процедури. А тоді взяв з собою дружину та дітей, крижана вода і їм припала до душі.

Ще тоді він ділився з нами, що за нього активно вболівали місцеві бійці, з якими він підтримує теплі стосунки і допомагає їм.

У 2016-му році Василь Шевчук встановив рекорд, віджавшись від підлоги 63 рази за хвилину, перед тим було досягнення 60 відтискань за хвилину на долонях. У січні 2019 року чоловік для встановлення рекорду пролежав під снігом 20 хвилин 6 секунд, при цьому був одягнений лише у шорти, а під сніговим покривом він перебував повністю, з головою.

Для багатьох новина про загибель українського рекордсмена стала справжнім шоком і потрясінням.

- Пару днів назад Василь мені лиш писав у соцмережі, — розповіла «ФАКТАМ» керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. — Нічого про себе не розповідав. Але весь час присилав фотографії. Було видно, що він на передовій. Він був таким мужнім і сильним, витривалим дуже, що я думала, його куля мине.

Поки що невідомо, коли прощатимуться із героєм. В нього залишились дружина та дорослі діти.

Нагадаємо, що у боях за Україну проти російської агресії загинув відомий біолог та військовий Біжан Шаропов.

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