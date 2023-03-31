Страсний тиждень: дати та що не можна робити

Великий піст-2023 у православних християн розпочався 27 лютого і триватиме до 15 квітня. Католики ж постяться з 22 лютого по 6 квітня.

Найсуворіші обмеження на віруючих чекають в останні дні посту, які називаються Страсним тижнем. У православних він триватиме в період з 10 по 15 квітня, а у католиків — з 2 по 7 квітня.

Дні Страсного тижня

Кожен день Страсного тижня має особливий сенс і називається Великим. В цей період у храмах проходять урочисті служби та підготовку до Великодня.

Великий понеділок (10 квітня). У цей день віряни згадують патріарха Йосифа, якого брати продали в Єгипет. У перший день Страсного тижня починають виготовляти освячене миро, яке застосовують для помазання після хрещення. У понеділок також заведено прибирати і мити будинок, готуючись до Великодня.

Великий вівторок (11 квітня). У другий день Страсної седьмиці віряни притчі про Страшний суд і кінець світу. Також християни завершують дрібні домашні справи та готують до Великодня житло, господині перевіряють і готують святкове вбрання, скатертини та святкові рушники.

Велика середа (12 квітня). Віруюючі вважають, що саме в цей день Юда зрадив Христа за 30 срібняків. У храмах останній раз читають молитву з поклонами і сповідуються. Вдома віряни готують яйця для фарбування писанок.

Великий (Чистий) четвер (13 квітня). Цей день вважається вчиненням першого таїнства причастя, коли під час Тайної вечері Ісус дав апостолам хліб і вино. Люди також відвідують храм і причащаються. Вдома починають фарбувати писанки та пекти паски, а дітям прийнято купувати обновки.

Велика (Страсна) п'ятниця (14 квітня). Найскорботніший день Страсного тижня. Вважається, що саме у п'ятницю Ісуса розіп'яли на Голгофі. У храмах з вівтаря виносять плащаницю — зображення Христа, який лежить у гробі. Кожен може підійти та поцілувати її. Це день суворого посту, їсти можна лише після того, як полотно винесуть.

Велика (Лазарева) субота (15 квітня). В останній день Страсного тижня віряни згадують диво воскресіння Ісусом праведного Лазаря. У цей день закінчують фарбувати яйця і збирати великодній кошик. Увечері проводять Святу літургію, після якої оголошують благу звістку про Воскресіння Христове. Великий піст закінчується.

Протягом усього Страсного тижня діють найсуворіші заборони:

не можна порушувати піст і веселитися;

не можна сваритися, кричати, скандалити;

не можна займатися важкою фізичною працею;

не можна святкувати весілля та дні народження;

не можна відмовляти будь-кому в допомозі;

не можна поминати померлих родичів;

не можна проводити хрещення.

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