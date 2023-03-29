Коли Великдень в Україні в 2023 році: традиції та дата святкування

У 2023 році святкування Великодня у православних християн і католиків не співпадає — Православна Пасха 2023 відзначатиметься 16 квітня, тоді як у католиків — на тиждень раніше (9 квітня). Так сталося, тому що католики і православні використовують різні методики обчислення дати Пасхи (Пасхалії). Одна з відмінностей полягає в тому, що православна церква для визначення дати досі використовує старий юліанський календар, а католики послуговуються новим григоріанським стилем.

Але для будь-якої християнської конфесії свято Воскресіння Христового або Великдень — одне з найбільш шанованих свят, поряд з Різдвом і Трійцею.

Воскресіння Ісуса Христа є чи не найважливішою подією біблійної історії, яку шанують православна і католицька церкви, адже оона символізує жертву Христа за гріхи людства.

Підготовка до свята Великодня починається за сім тижнів — з початком Великого посту (27 лютого).

Великдень в Україні є державним святом, і за законодавством, в українців мав би бути додатковий вихідний у понеділок, 17 квітня.

Проте нині (як мінумум до 20 травня) триває воєнний стан, тож додаткових вихідних в країні не передбачено.

Традиції Великодня

Особливо велике значення православні християни надають останньому тижню Великого посту, що передує Великодню. Саме в цей період починають випікати паски та фарбувати яйця. При цьому віряни увесь тиждень дотримуються найсуворішого посту. Найважливішими днями вважаються Чистий четвер (13 квітня 2023 року) та Страсна п'ятниця (14 квітня 2023).

Увечері в суботу проводиться Великодня служба. Після настання півночі в церквах починається Великодня заутрення — урочисте богослужіння. До сходу сонця потрібно освятити паски, крашанки та інші продукти, які несуть віряни в великодніх кошиках.

Після закінчення богослужіння вся родина збирається разом за святковим столом, члени сім'ї їдять освячені продукти. Починають трапезу з яєць. Потім відвідують родичів і друзів, щоб обмінятися великодніми привітаннями, що називаються «христосанням».

Також цього дня заведено роздавати милостиню, щоб залучити в свою оселю благополуччя.

Нагадаємо, «ФАКТИ» розповідали про головні забобони і народні прикмети Великодня.

Фото portal.lviv.ua/



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