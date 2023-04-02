Отримала сукупну травму тіла: в Житомирській області 16-річна дівчина трагічно загинула на підприємстві

На одному із житомирських деревообробних підприємств через порушення правил охорони праці загинула 16-річна дівчина. Це сталося у вересні 2022 року, і ось 31 березня 2023 слідчі Національної поліції в Житомирській області оголосили підозру директорові виробництва, розповіли у прес-службі обласного управління поліції.

Під час слідства було встановлено, що смертельні травми дівчинка отримала, коли виконувала роботи по закиданню деревини у двохротерний шредер розривного типу. При цьому у машину були внесені конструктивні зміни розмірів та форми огорожі, що обмежило її захисні функції та створило потенційне джерело травмування.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, смерть дитини настала через тупу сукупну травму тіла — відкритий перелом кісток черепа та травматичну ампутації лівої руки.

Під час досудового розслідування на підприємстві було виявлено низку принципових порушень встановлених норм безпеки, а саме відсутність: медичного огляду та трудового договору загиблої, дозволів на виконання робіт із підвищеною небезпекою та експлуатацію вказаного агрегата, навчання та інструктажів із техніки безпеки та інші.

Відтак 62-річному директорові підприємства оголошено про підозру у вчиненні діяння, передбаченого ч. 2 ст. 272 («Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою») Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк від 2 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, раніше на Одещині 3-річна дівчинка втопилася в діжці з водою у себе на подвір'ї.

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