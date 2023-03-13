Трагедія під Одесою: 3-річна дівчинка втопилася в діжці з водою

В Одеській області, де взимку затримали крадія прапорів України, трирічна дитина втопилася у діжці з дощовою водою, яка стояла у дворі біля будинку. Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління Національної поліції Любов Гордієвська.

За її словами, поліцейські відкрили провадження з поміткою «нещасний випадок» і нині триває розслідування.

За даними місцевого ресурсу «Думская» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, нещасний випадок стався у селі Плахтіївка. Батьки дитини розповіли, що спочатку Єва була поруч з ними, на городі, але в якийсь момент зникла. Батьки знайшли дівчинку вже без ознак життя у бочці з водою.

Нагадаємо, що днями багатодітна родина з Одещини постраждала у автокатастрофі на території Румунії. Одна з доньок загинула на місці, ще двоє дітей та мама отримали травми різного степеню важкості.

А на Запоріжжі діти знайшли на вулиці і принесли додому руків"я від протитанкової кумулятивної гранати РКГ-3, яке здетонувало і поранило підлітків.

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