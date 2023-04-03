Зірка серіалу «Теорія Великого вибуху» Кейлі Куоко народила доньку

Популярна американська акторка Кейлі Куоко повідомила армії своїх шанувальників радісну новину — вона вперше стала мамою. 37-річна зірка комедійного серіалу «Теорія Великого вибуху» народила доньку.

«Представляємо, Матильда Кармін Річі Пелфрі, нове світло нашого життя! Нас переповнює радість і вдячність за це маленьке диво. Спасибі лікарям, медсестрам, сім'ї та друзям, які надали нам величезну допомогу в ці останні дні..» — написала Кейлі в Instagram.

Там же вона розмістила перші фото і навіть коротке відео з новонародженою. Матильда, як стало зрозуміло з поста її мами, з'явилася на світ 30 березня.

З батьком малятка, актором Томом Пелфрі Куоко познайомилася навесні 2022 року. За її зізнанням, це було кохання з першого погляду. У жовтні вони оголосили про те, що чекають на дитину.

З властивим їй почуттям гумору Кейлі тоді сказала журналістам, що найбільше щаслива її мама. «Але її можна зрозуміти. Моя мама терпляче чекала онука чи онучку останні років 20», — пожартувала Куоко.

У Кейлі було багато романів. Актриса близько двох років зустрічалася зі своїм партнером по «Теорії Великого вибуху» Джонні Галекі (між 2007 і 2010 роками). Влітку 2013 року в неї був короткий роман з актором Генрі Кавіллом.

Наприкінці того ж року Куоко вийшла заміж за тенісиста Раяна Світінга. Вони розлучилися 2016 року. Після цього Кейлі познайомилася з професійним жокеєм Карлом Куком, сином мільярдера Скотта Кука. Вони заручилися 30 листопада 2017 року, в день 32-річчя Куоко. Наприкінці червня 2018 року пара зіграла весілля. А на початку 2022 року подружжя повідомило про своє розставання.

У жовтні 2022 року стало відомо, що Куоко та її коханий актор Том Пелфрі чекають на первістка (дівчинку).

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Маколея Калкіна народилася друга дитина.

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