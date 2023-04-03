«Загарбникам дадуть міцну відсіч»: астрологічний прогноз на 3−9 квітня

Повний місяць у Терезах 6 квітня акцентує теми стосунків, співпраці, альянсів і спільнот. Згуртована робота партнерських союзів дасть конкретний результат. Вирішиться багато питань, пов'язаних із надходженнями, фінансуванням, отриманням прибутку, накопиченнями, запасами та іншими матеріально-грошовими відносинами: Венера, Уран, Меркурій у Тельці. Йтиметься також про розподіли капіталу, природні ресурси й про те, кому, скільки та що належить, хто платитиме, так характеризує цей тиждень вінницька астрологиня Надія Мусієнко.

«Квадратура Меркурія і Плутона, вплив якої триває весь тиждень, наповнить інформаційний простір маніпулятивними заявами, шантажем та іншими страшилками й погрозами. Багато уваги може приділятися фінансовим новинам і питанням постачання. Йтиметься про майно, багатства, доходи й статки людей та окремих особистостей. Марс у гармонійних аспектах із Меркурієм і Сатурном спрямовує космічні енергії на користь захисникам Батьківщини. Стабільно, неспішно й непохитно рачий Марс зміцнюється, наділяючи армію, що обороняє свою землю, непробивністю і непереможністю. Спокійні енергії цієї планети ще не готові до швидких наступів і атак, але міцну відсіч загарбникам буде дано».

Розважливість і передбачливість, властиві цьому тижню, додає астрологиня, роблять його вдалим для бізнесу.

«Фінансові угоди обіцяють бути успішними, покупки — вигідними, а інвестиції — вдалими і прибутковими, — говорить астрологиня. — Але потрібно поспішити, поки Меркурій ще швидкий — у п'ятницю, 7 квітня, він входить у ретропетлю, в якій перебуватиме до кінця травня, а це може загальмувати будь-які починання, відстрочити постачання і відкласти або скасувати угоди. Марс у Раку створює вдалі передумови для домашніх справ і сімейного бізнесу, для сільськогосподарських робіт і фермерства, для ремонтних робіт і бізнесу у сфері нерухомості. Знання, які отримують, або починають отримувати цього тижня, можуть згодом стати справою життя і приносити чималий дохід. Повільно, але надійно земний Меркурій сприяє засвоєнню будь-яких наук».

Найкращий час для кохання, побачень, заручин, шлюбу, або зміцнення і гармонізації наявних стосунків буде цього тижня. Вихідні вдаліші для ділових відряджень і розважальних поїздок.

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