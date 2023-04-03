Військовозобов'язані, яким вручають повістки на вулиці, мають право попросити уповноважену особу пред'явити документи, щоб переконатися, що вона має право вручати повістки. Водночас військові (за певних винятків), які зупиняють громадян на вулиці, не мають права перевіряти їхні документи — це прерогатива уповноважених представників Нацполіції, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби. Що ж до військовослужбовців, то вони мають бути визначені у наказі коменданта населеного пункту.

Про ситуації з перевіркою документів на вулиці та про те, як слід чинити в таких випадках, в ефірі телеканалу «1+1» розповів адвокат Ростислав Кравець. Він відповів на запитання про чоловіка, який гуляв столичним парком і був зупинений людьми у формі, які попросили показати документи.

За його словами, у цьому випадку військовослужбовці не мали права зупиняти людину чи затримувати її. Якщо їм потрібні були пояснення, то для цього необхідно було викликати поліцейських, які мають право на перевірку документів.

До речі, на блок-постах, на яких автомобілістів можуть зупинити для перевірки, мають бути представники Нацгвардії та Нацполіції.

Раніше адвокат Роман Симутін пояснював, що затримання за відмову отримати повістку є незаконним.

Фото з сторінки Нацгвардії у соцмережах

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