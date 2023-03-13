Телефонуйте на 102, якщо примусово доставили у ТЦК: адвокат про затримання за відмову від отримання повістки

Останнім часом часто публікують повідомлення про порушення прав осіб під час примусової мобілізації. Трапляються випадки, коли людей призовного віку силою садять в автобуси та везуть у територіальні центри комплектування (раніше — військкомати) та соціальної підтримки. І є непоодинокі випадки вручення повісток на блокпостах, просто на вулицях, у магазинах та квартирах. Як спілкуватись з представниками ТЦК СП — поради дав адвокат Роман Сімутін.

«На вулиці вас можуть перевіряти патруль співробітників територіального центру комплектування та поліціянти. Поліція може перевірити ваші документи лише за наявності 6 підстав, зазначених в ст. 32 ЗУ „Про Національну поліцію“. Якщо вам не повідомили причину перевірки — документи не пред’являйте. Відмовка, типу у нас воєнний час — це не підстава, бо зміни до закону не внесли. Якщо хочете пред’явити документи, тоді не передавайте їх у руки, просто покажіть — цього достатньо щоб вони пересвідчилися у вашій особі. Якщо ж поруч буде військовий — повідомте, що не дозволяєте передавати ваші персональні дані третім особам. Щодо документів: вас умовлятимуть, вимагатимуть і погрожуватимуть складанням акту про відмову. Але це можливо, лише якщо ви пред’явите паспорт чи права. Підкреслю: затримання за відмову від отримання повістки — незаконне».

Натомість не варто битися, матюкатися, ображати силовиків, бо за це передбачена відповідальність і вас затримають на законних підставах. Опирайтеся пасивно й цивілізовано: упирайтеся ногами, не давайте можливості скрутити руки, відмовляйтеся йти до авто. Якщо вони свавільники — хай вас несуть.

«Якщо вас примусово доставили у ТЦК без складання протоколу — вимагайте адвоката, бо це незаконно. Нічого не підписуйте до його прибуття. Якщо запросять двох понятих — пишіть у протоколі: „затримання незаконне, відмовляють у надання правової допомоги“. Затримання не може перевищувати 3 годин і відлік починається з моменту, коли до вас підійшли на вулиці, а не доставляння в ТЦК. Тож вставайте та йдіть. Якщо не випускають, і ви без адвоката — телефонуйте 102».

Нагадаємо, що робити, якщо повістку вручили не за місцем реєстрації.

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