Час для радості та приємних вражень: гороскоп на 4 квітня, день Водяного Дракона

Сьогодні вівторок — день приємних вражень та радості для деяких знаків зодіаку, коли можна багато чого встигнути зробити, вважають астрологи.

У перший вівторок квітня варто займатися самоосвітою та здобуттям нових навичок — завдяки цьому буде нескладно розібратися навіть у найскладніших питаннях, пише Ukr.Media.



Овен

Розраховуйте на власні сили: у цей день з більшістю справ та завдань доведеться справлятися самостійно, а якщо ви отримаєте допомогу, то з деяким запізненням. Можливі незначні фінансові втрати, невдалі покупки; вирішення питань, пов'язаних із грошима, краще відкласти, інформує

Які б питання ви не обговорювали та не обмірковували цього дня, намагайтеся менше фантазувати. Дуже важливо реально дивитися на речі та правильно оцінювати свої сили, це допоможе вам уникнути багатьох серйозних помилок.

Телець

День може принести чимало несподіванок та сюрпризів; намагайтеся нічому не дивуватися. З'являються нові справи, завдання зовсім не схожі на ті, що ви вирішували раніше. Щоб якнайкраще впоратися з ситуацією, вам потрібна максимальна свобода дій. Краще прислухатися до інтуїції і керуватися підказками внутрішнього голосу, ніж дотримуватися порад.

У другій половині дня не забувайте про обережність.

Близнюки

Ви схильні до легковажності, і саме вона може стати причиною проблем на роботі та вдома. Цей день пройде набагато сприятливіше, якщо ви налаштуєтеся на серйозний лад й постараєтеся виконати всі обіцянки, які дали раніше. Можливі незаплановані зустрічі, несподівані ділові пропозиції. Не відкидайте оригінальні та сміливі ідеї, не обміркувавши їх, але й конкретними зобов'язаннями постарайтеся себе поки що не пов'язувати.

Чарівність та привабливість допомагають вам завойовувати симпатії оточення. Ділові чи дружні стосунки можуть набути романтичного характеру, варто вам цього лише захотіти.

Рак

Сприятливий день. Ви зможете вирішити складні завдання, актуальні питання, а також визначитися із планами на майбутнє. Вдасться відкинути все непотрібне, що заважає рухатися вперед і досягти успіху. На зустрічах із діловими партнерами варто обговорити принципові питання щодо умов співробітництва; це дозволить не побоюватися розбіжностей та конфліктів у найближчому майбутньому.

Вдалий день для того, щоб почати вчитися чомусь новому. Для цього не обов'язково йти на курси чи відвідувати майстер-класи: можна просто почитати пізнавальну літературу або поспілкуватися з людьми, досвід яких варто перейняти.

Лев

Дуже сприятливий день для спілкування. Відмінно відбуваються дружні зустрічі, вони надовго підіймають настрій, надихають нові справи. Результативними є ділові переговори, причому проводити їх можна в неформальній обстановці. Є шанс знайти нових партнерів, з якими вас зв'яжуть не лише спільні професійні інтереси, а й спільні цікаві проєкти, захоплення та хобі.

Леви, які цього дня змінюють роботу або беруться до виконання нових обов'язків, не розчаруються: у них все буде добре. Турбот може бути більше, ніж зазвичай, але побоюватися перевтоми не варто.

Діва

Можна досягти відмінних результатів у багатьох справах. Ви сповнені ентузіазму і не хочете сидіти склавши руки; шанси на успіх дуже високі. Однак багато залежить від того, чи правильно ви виберете союзників — вам потрібні люди, по-перше, які заслуговують на абсолютну довіру, а по-друге, без довгих пояснень розуміють, чого ви від них хочете.

Якщо ви маєте справу з гострими інструментами, складними механізмами, будьте обережнішими, тому що ймовірність дрібних травм сьогодні вища, ніж зазвичай. Небажано купувати комп'ютери та побутову техніку: те й інше може швидко вийти з ладу.

Терези

Не поспішайте ні з висновками, ні з діями. Цей день потребує обдуманих вчинків, виважених рішень. У професійній сфері краще уникати будь-якого ризику. Не покладайтеся на успіх, не чекайте допомоги — ви досягнете куди більшого, якщо розраховуватимете виключно на власні сили.

День може складатися не найкращим чином через несподівані затримки, збої в роботі техніки, проблеми зі своєчасним отриманням інформації. Важко вчасно оформити документи, застати на місці потрібних людей.

Скорпіон

Неоднозначний день. З одного боку, вплив позитивних тенденцій досить сильний, з іншого — не всім представникам знаку вдається ним скористатися. Інтуїція, яка рідко підводить Скорпіонів, сьогодні на диво мовчазна. Шукайте людей, чиї поради та підказки допоможуть вчинити правильно; найімовірніше, такі союзники знайдуться серед ваших старих друзів чи близьких родичів.

Будьте терплячі з близькими, намагайтеся уникати сварок, навіть якщо це буде непросто і вимагатиме поступок. Якщо зараз виник конфлікт, відносини можуть бути зіпсовані надовго.

Стрілець

Вдалий день. Все, за що ви беретеся, виходить у вас просто чудово. Можуть з'являтися нові серйозні справи та завдання, не виключено, що вам доручать роботу над проєктом, з яким хтось інший не впорався. Не проґавте можливість продемонструвати свій професіоналізм, показати, на що ви здатні.

Цей день підходить для відвідування державних організацій, контактів із чиновниками, оформлення документів, розв'язання юридичних питань. У другій половині дня приділіть увагу старшим членам сім'ї, вони будуть потребувати вашої підтримки.

Козоріг

Не ризикуйте, не поспішайте і не робіть нічого, що може погано вплинути на вашу репутацію. Цей день вимагає розсудливості, обережності та навіть деякого консерватизму; саме ці якості допоможуть уникнути помилок та необачних вчинків.

День краще підходить для роботи, ніж для відпочинку та розваг; не варто відкладати справи лише заради того, щоби приємно провести час. Можна зміцнити сімейні зв'язки, налагодити стосунки з родичами, покласти край якимось давнім конфліктам та розібратися у неоднозначних ситуаціях.

Водолій

День хоч і непростий, але не безнадійний. Що вам сьогодні стане в пригоді, так це вміння справляти враження на оточення. Тут допоможуть і ефектні вбрання, і екстравагантні вчинки. Не соромтеся показати, що ви — видатна непересічна особистість. Багато Водоліїв знайдуть гідне застосування своїм творчим здібностям.

Можливі грошові надходження, у тому числі несподівані, подарунки та сюрпризи. Увечері ви матимете можливість порадувати близьких, організувати цікаве дозвілля для сім'ї або незабутній романтичний вечір для коханої людини.

Риби

Сприятливий день для навчання та будь-якої інтелектуальної діяльності. Вам легко вдається налаштуватися на серйозний лад, докопатися до справжніх причин того, що відбувається, зробити вірні висновки, які чомусь не змогли зробити оточуючі. Багатьох ви сьогодні приємно здивуєте; люди будуть змушені визнати, що раніше вас недооцінювали.

Варто обговорити з близькими плани на майбутнє: ви можете отримати і поради, підтримку та допомогу. Друга половина дня підходить для невеликих поїздок, екскурсій та прогулянок. Ймовірні цікаві зустрічі.

Також варто пам'ятати, що 4 квітня за Східним календарем — день Водяного Дракона

«Гордий та рішучий Водяний Дракон залишається врівноваженим за будь-яких умов. Саме тому він є нелегкою здобиччю для недругів», — йдеться на сайті «Метеопрог».



В цей день варто уникати зайвих витрат та добре подумати над тим, як стабільно використовувати свої особисті якості для отримання хорошої зарплати.

«Намагайтеся сьогодні багато спілкуватися. Спілкування — ключ до досвіду, отримання нових знань та ідей, які допоможуть вам розвиватися як особистості. Якщо ви неодружені, насолодіться моментом. Не намагайтеся сьогодні влаштовувати свої амурні справи, залиште їх на інший день. Якщо ж ви маєте чоловіка/дружину, сплануйте, як ви на вихідних зможете разом провести час», — радять спеціалісти зі східної астрології.



Нагадаємо, за прогнозами астрологів, найсильнішим місяцем для просування ЗСУ має бути квітень, це буде після Великодня — 21−22 квітня. Деякі моменти навіть можна буде побачити вже 5 квітня.

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