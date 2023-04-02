Питання часу: астролог розповів, коли в України з’явиться тактична ядерна зброя

Програючи війну, росія постійна лякає світ своїм «ядерним потенціалом». Це вкотре доводить, що нашій країні обов'язково потрібна ядерна зброя для протистояння такому дикому сусіду.

І така зброя в України з'явиться, притом не у дуже віддаленому майбутньому.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив астролог і фахівець системи архітектурного планування Васту-шастра Володимир Бадіян.

Відомий маг вважає, що у світі відбувається «стратегічне переформатування», яке змінить розклади щодо розташування ядерної зброї.

Навіть якщо західні партнери не розмістять тактичну ядерну зброю в Україні, вона може з’явитися в результаті вітчизняних напрацювань.

«Тактична [ядерна] зброя у нас точно буде. Можливо, ми самі до цього прийдемо. Це питання одного-двох років», — спрогнозував він.

Також фахівець зробив прогноз щодо розвитку подій на фронті: «Найсильнішим місяцем для просування має бути квітень, це буде після Великодня — 21−22 квітня. Деякі моменти будуть навіть 5 квітня. У нас є можливості, тож завоювання будуть».

Зараз з боку путіна триває ядерна маніпуляція. Він йтиме до кінця, поки живий. Але він сам. По-справжньому його ніхто не підтримує, хоча купують в нього нафту.

Бадіян вважає, що війна має закінчитися раптово. Росіяни просто відійдуть. У 2024 році ми вступимо до коаліції. Це поки що єдиний вихід для України.

За його словами, ситуація у світі зараз стрімко змінюється у глобальному плані, відбувається «стратегічне переформатування», під час якого на тлі «заклопотаної» Європи Сполучені Штати поширюють свою гегемонію. Але й Китай, який набрав сили, претендує на своє місце у світовому розкладі сил.

За словами Бадіяна, може бути і таке, що Україна об’єднається з росією проти Китаю. Рано чи пізно Китай матиме свої претензії на все. Ми ще можемо це побачити.

В квітні може статися якась раптова смерть або якась аварія, вважає Бадіян.

Астролог додав, що перемовини з росією можуть початися навесні або восени.

«В будь-якому випадку це буде щось важливе, що вплине на рішення путіна. Можуть бути проблеми зі здоров’ям у нього або когось з його оточення. Другий момент — у нас буде якась важлива перемога. Перемовини розпочнуться або цієї весни, або восени. Але закінчення війни буде трохи пізніше», — відмітив маг.

За його словами існує й другий сценарій — навіть якщо путін не залишиться, у нас не буде спокою, якщо ми сам на сам залишимося з росією.

«У росії такий менталітет й перекручена історія, у них 100-відсоткове розуміння, що Україна — це росія. Це буде тягнутися до того моменту, поки не матимемо ядерну зброю чи коаліцію. Але коаліцію завтра я не бачу. НАТО не допомагає і допомагати не збирається. У нас буде коаліція тих держав, які зацікавлені. Це буде такий пояс між росією та Європою. Першою країною, яка зацікавлена — Польща», — вважає астролог.

Щодо ядерної зброї, то маг зазначив, що білорусь дуже зацікавлена в тому, щоб ядерна зброя розміщувалася на її території.

Нагадаємо, тарологиня Людмила Хомутовська в недавньому інтерв'ю заявила, що у близькій перспективі російського диктатора путіна можуть отруїти. Але після цього війна закінчиться не одразу. За її словами, буде довгий переговорний процес, можливо до кінця року.

24

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram