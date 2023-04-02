Сьогодні неділя — день відновлення та пізнання себе для деяких знаків Зодіаку, говорять астрологи.

У цей день можна буде довести розпочату справу до кінця та вирішити багато проблем. В особистому житті все буде спокійно та гладко, ймовірність мінімальна, говориться у гороскопі на сьогоднішній день від фахівців сайту «Метеопрог».

Овен

Оскільки ви багато витрачали в минулому, вам, можливо, доведеться зіткнутися з наслідками зараз. В результаті ви будете гостро потребувати грошей, але безрезультатно. Ви повинні проводити свій вільний час, насолоджуючись компанією дітей, навіть якщо доведеться докласти всіх зусиль, щоб це сталося. Якщо ви недбало ставитеся до своїх речей, можуть статися їх втрата або й крадіжка.

Телець

Ваш веселий характер зробить інших щасливими. Втім, деяку напругу може викликати стан здоров'я людини похилого віку в сім'ї. Щоб скористатися вільним часом, ви можете запланувати зустріч зі своїми старими друзями.

Близнюки

Здоров'я вимагатиме турботи. Усі зобов'язання та фінансові операції мають бути оброблені дуже ретельно. Запрошення на урочистий захід вашої дитини стане джерелом щастя. Кохання подарує позитивні емоції. Увечері вільний час можна провести у будинку близької людини. Але за цей час ви можете засмутитися через щось сказане ним і повернутися раніше, ніж очікувалося.

Рак

Загальний стан здоров'я буде в порядку, але подорож виявиться неспокійною та напруженою. Прихід грошей сьогодні може позбавити вас багатьох фінансових неприємностей. Контролюйте свій темперамент, щоб не торкнутися почуттів членів вашої родини. Зрозумійте цінність свого часу. Марно залишатися серед людей, яких важко зрозуміти. Це лише породить більше проблем.

Лев

Займіться якоюсь творчою роботою. Ваша звичка сидіти без діла може виявитися фатальною для душевного спокою. Ви, швидше за все, отримаєте фінансовий прибуток сьогодні, бо будь-які гроші, позичені раніше, повернуться. Вечір у кінотеатрі або вечеря з партнером триматимуть вас у розслабленому та прекрасному настрої. Це буде найромантичніший день у вашому житті з партнером.

Діва

Здоров'я буде ідеальним, незважаючи на напружений день. Сьогодні ви можете посваритися зі своїм партнером через фінансові питання. Проте своїм спокійним ставленням ви все виправите. Незнайомець може викликати сварку між вами та вашим партнером. Не нав'язуйтесь коханій людині, якщо вона не хоче з вами розмовляти. Дайте їй час, оскільки ситуація покращиться сама собою.

Терези

Активний відпочинок сьогодні буде стомлюючим та напруженим. Ті, хто витратив свої гроші на ставки або азартні ігри, швидше за все, зазнають збитків. Тому вам рекомендується триматися подалі від ставок. Хтось може спробувати завдати вам шкоди, тому слід уникати дій, які можуть призвести до конфронтації. Якщо ви коли-небудь захочете звести рахунки, це потрібно робити гідним чином.

Скорпіон

Сьогодні особливий день, тому що гарне здоров'я дозволить вам зробити щось екстраординарне. Ви можете зіткнутися з проблемами, пов'язаними з грошима, але з вашим розумінням та мудрістю ви можете змінити ситуацію та перетворити свої втрати на прибуток. Вечір у кінотеатрі або вечеря з партнером триматимуть вас у розслабленому та прекрасному настрої. Якщо у вас є вільний час, спробуйте зайнятися чимось творчим.

Стрілець

Напруга в домі може вас роздратувати. Позбавтеся агресії за допомогою фізичної активності. Дратівливу ситуацію краще залишити. Будьте обережні, щоб не розпочати суперечку з домашніми. Спірні питання, якщо такі є, мають вирішуватися мирним шляхом. Романтика сьогодні постраждає через погане самопочуття вашого партнера. Невирішені проблеми мають бути вирішені найближчим часом.

Козоріг

Повністю відпочиньте, щоб відновити сили. Імовірні розбіжності між членами сім'ї з фінансових питань. Намагайтеся сьогодні триматися подалі від людей. Краще стежити за собою та приділяти достатньо часу собі, ніж оточуючим. Зустріч із гарною незнайомкою у поїздці може подарувати вам гарні враження.

Водолій

Подбайте про своє самопочуття, інакше все може обернутися на гірше. Сьогодні ви можете зіткнутися з проблемами, пов'язаними з грошима, і попросити поради у свого батька або людини, якою ви цінуєте. Ваш упертий характер може затьмарити спокій ваших батьків. Вам потрібно прислухатися до їхніх порад. Сьогодні ввечері ви хотіли б піти з дому та прогулятися на терасі або в парку.

Риби

Ваша необдумана поведінка може завдати неприємностей другу. Вам потрібно збирати свої гроші і знати, коли і куди їх витрачати з розумом, інакше найближчим часом вам доведеться каятися. Друг може звернутися до вас за порадою, щоб розібратися зі своїми особистими проблемами. Ваш коханий зробить все, щоб ви були щасливими. Сьогодні ви будете дуже зайняті, але увечері у вас буде достатньо часу, щоб зайнятися улюбленою справою.

Варто зазначити, що 2 Квітня за східним календарем — день Металевого Тигра, зазначають на сайті.

Металевий Тигр, як і будь-який інший Тигр, цілком відповідає своїй назві. Він гордий, енергійний, не боїться конкуренції. Він нічого е боїться, якщо йому щось не подобається, він відразу про це каже.

В дитинстві Металевого Тигра часто занадто балують батьки, тому він вміє захищати свої інтереси. Сьогодні тільки від вас залежатиме, як ви вийдете з цієї ситуації, оптимальний варіант — не піддаватися, а захищати ваші права, оскільки, можливо, на вас хочуть перекласти провину інших. З своїм партнером поводьтеся сьогодні поблажливо. Не все, що він/вона сьогодні робить чи говорить, відповідає його справжнім думкам.

Ну, а думки українців, очевидно, нині зосереджено на питанні: коли ж Україна здолає путінську росію. На жаль, відома українська тарологиня Людмила Хомутовська впевнена, що диктатор путін скоро помре, проте війна з його смертю ще не закінчиться.

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