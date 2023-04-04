Треба менше пити: на Вінниччині суд виніс вирок дядьку, який впав із 2-місячною племінницею, і вона померла

Трагедія сталася в одному із сіл Жмеринського району влітку минулого року. Там святкували хрестини двомісячної дівчинки Мілани. Почувши плач, рідний брат тата немовляти підійшов до візочку та взяв його на руки. Але не втримавши рівновагу, впав на підлогу разом із крихіткою. В результаті дівчинка отримала поєднану травму тіла у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, синець, розтрощення кісток склепіння та основи черепа, множинні переломи. Смерть, вже як потім буде відомо за висновками судово-медичної експертизи, настала від гострої крововтрати та травматичного шоку.

Підвівшись після скоєного, дядько дівчинки пішов до кімнати, залишивши її на підлозі. Таким чином, своїми необережними діями він вчинив кримінальне правопорушення — вбивство через необережність.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину у вчиненні вбивства через необережність. Під час допиту зізнався, що був дуже п’яним і нічого не розумів. Що було далі не пам`ятає. Батьків дитини не розбудив, оскільки вони були теж нетверезі… Отямився чоловік, коли приїхала поліція, і його розбудили. Про те, що дитина померла, дізнався у відділку поліції. Зазначив, що має досвід догляду за дітьми, адже у нього є рідний син, за яким він доглядав до двохрічного віку, поки не перестав проживати із дружиною, а також часто приїздив до сім`ї брата, де доглядав за дітьми потерпілої, у тому числі за племінницею. На запитання захисника, які висновки для себе зробив обвинувачений, останній зазначив: не треба пити, бо він давно зловживає алкогольними напоями.

Матір Міланки у судове засідання не з`явилась, проте неодноразово подавала до суду заяви з проханням підготовче судове засідання і судовий розгляд провести без її участі. Претензій матеріального та морального характеру до обвинуваченого не висловила, вказавши, що цивільний позов заявляти не буде. Просила не карати обвинуваченого суворо…

Барський районний суд призначив рідному дядьку загиблої покарання у виді 4 років позбавлення волі. Захисник обвинувачуваного подав на апеляцію. Проте Вінницький апеляційний суд залишив без змін вирок.

«Апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу захисника обвинуваченого, котрий просив звільнити останнього від відбування покарання з випробуванням. Вважає, що суд першої інстанції залишив поза увагою обставини, які пом’якшують покарання: зокрема, щире каяття, визнання вини, сприяння розкриттю злочину та позитивну характеристику. Прокурор же із вироком Барського районного суду погодився», — повідомляє пресслужба Вінницького апеляційного суду

Нагадаємо, капітану, який застрелив солдата, винесено вирок.

476

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram