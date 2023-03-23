Заважали спати: капітану, який застрелив солдата, винесено вирок

У Диканьківському районному суді (Полтавська область) завершилося слухання справи про загибель рядового у військовій частині. Надзвичайна подія трапилася в червні 2022 року. Тоді капітан пострілом з автомата випадково вбив солдата.

Як стало відомо «ФАКТАМ» із матеріалів кримінального провадження, у червні минулого року начальник продовольчої служби Віталій Жилун повернувся в розташування військової частини після тридобового перебування на бойовому чергуванні. Капітан зізнався, що в той момент, коли сталося непоправне, він був п'яний.

«Я випив 250 грам самогону. Чесно зізнаюся. Приїхав після бойового чергування на передовій. Хотів відпочити. Випив і ліг відпочивати. Солдати за стінкою дуже голосно розмовляли. І тоді я вийшов і попередив їх, що якщо не заспокоються, то я наступного разу вистрілю».

Солдати на якийсь час притихли, а потім знову почали голосно розмовляти. Капітан Жилун узяв автомат і вийшов до солдатів. «Я не хотів ні в кого стріляти, — стверджував капітан на суді. — Я стріляв униз, і куля мала відскочити на вулицю». Однак куля, влучивши в бетонну підлогу, зрикошетила в обличчя одному з солдатів.

Пораненого військовослужбовця відвезли до Київського військового шпиталю. Кілька днів він був у комі, а потім помер, не приходячи до тями. Капітан Жилун за цей час зібрав 20 тисяч гривень на лікування солдата і передав ці гроші батькові.

Під час судового слідства капітан Жилун не відразу визнав свою провину. Казав, що солдат міг загинути і не від його кулі. «За 24 кілометри від того місця, де ми стояли, були позиції ворога. Звідти могли прийти диверсанти і вистрілити». Але ця версія була зруйнована результатами експертизи.

Офіцера визнали винним у загибелі солдата і, попри те, що прокурор просив для обвинуваченого покарання у вигляді семи років позбавлення волі, Жилуна засудили до п'яти, зобов'язавши виплатити потерпілим моральну шкоду в розмірі 400 тисяч гривень.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як в одному з навчальних центрів Житомирської області офіцер побив солдата через те, що той під час чергування на КПП не повідомив йому про прибуття до військової частини полковника.

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