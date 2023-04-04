У Києві тимчасово дозволили паркувати автівки безкоштовно

В Києві дозволили тимчасово паркувати машини на муніципальних майданчиках без оплати. Причиною цього є проблеми з договорами по оплаті за паркування.

Про це повідомили в Київській міській держадміністрації.

Інспектори з паркування тимчасово не штрафуватимуть водіїв за несплату.

«Оплату паркування на майданчиках КП „Київтранспарксервіс“ тимчасово призупинено до завершення юридичних процедур, пов'язаних з оновленням договорів. Зміни будуть відображені у додатку „Київ Цифровий“. Про відновлення оплати за паркування містян повідомлять завчасно», — йдеться у повідомленні.

Столична влада закликає автовласників паркуватись відповідно до Правил дорожнього руху — у спеціально відведених для цього місцях.

Також чиновники нагадали, що на вулицях міста працюють «паркувальники"-шахраї, які вимагають у водіїв готівку. Про такі випадки треба повідомляти поліцію.

Нагадаємо, влітку 2021 року Київ поділили на кілька паркувальних зон з різними тарифами на паркування.

У серпні того ж року мешканці столиці звернулися до Окружного адмінсуду Києва з позовом, в якому вимагали скасувати рішення КМДА про встановлення нових тарифів на паркування. Суд дійшов висновку, що розпорядження не відповідає вимогам чинного законодавства.

У листопаді минулого року у Києві встановили нові тарифи на паркування. Знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування на ньому можна у міському застосунку «Київ Цифровий» у розділі «Погодинне паркування».

Раніше столична влада мала намір встановити плату за паркування у дворах багатоквартирних будинків.

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