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Штрафи за паркування у Києві: городян попередили про зміни

18:34 8 серпня 2022
знак паркування

В Києві тимчасово призупинено оплату паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс», яку відновлювали у травні. Про це повідомили у КМДА.

Повідомляється, що такий тимчасовий захід пов'язаний з судовим процесом щодо вартості паркування.

Інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату. Зміни відображені у додатку «Київ Цифровий».

Водночас місто закликає автовласників паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. За порушення правил дорожнього руху штрафи діють.

Про відновлення плати за паркування столична влада обіцяє повідомити городян заздалегідь.

Нагадаємо, раніше столична влада мала намір встановити плату за паркування навіть у дворі багатоквартирного будинку.

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