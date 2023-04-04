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Гороскоп

Потужна енергетика: що очікувати від дзеркальної дати 04.04 та як правильно загадати бажання

13:37 4 квітня 2023
дата

Дзеркальні дати мають потужну енергетику, тому багато людей їх бояться. Хоча це не завжди означає небезпеку. Все залежить від числа, яке кілька разів повторюється у даті.

Про те, яку енергетику має чергова дзеркальна дата 04.04, пише сайт з гороскопами.

Цей день проходитиме під керівництвом четвірки. Щоб зрозуміти, що символізує ця цифра та яку несе у собі енергію, слід звернутися до давньої науки нумерології.

Відповідно до нумерологічних сенсів, число 4 — це статична цілісність, стабільність, рівність, ідеально стійка структура. Це дуже практичне та матеріалістичне число, яке дарує людям дисциплінованість, прагматизм, уміння досягати поставленої мети.

У день, який перебуває під керуванням четвірки, у людей підвищується відповідальність перед своїми зобов'язаннями та прагнення досконалості. Тож дату 04.04 не можна назвати негативною.

У цей квітневий день ідеально зрівняється гармонія чотирьох стихій — Вогню, Повітря, Води та Землі. День обіцяє бути спокійним, розміреним і гармонійним.

4 квітня стане ідеальним днем для будь-яких занять, які визначить для себе людина. Цього дня можна поринути у роботу, бувши впевненим, що ваша загострена увага, розумові процеси та здатність до аналізу сприятливо позначаться на вирішенні будь-яких, навіть найскладніших завдань.

Істотно зросте ефективність праці, кожна людина відчує сплеск енергії та неймовірну мобільність.

День стане сприятливим для будь-яких творчих починань. Навіть ліниві від природи люди відчують потребу у реалізації своїх прихованих талантів, виконання давніх бажань та зможуть зробити конкретні кроки у цьому напрямі.

Але четвірка не виключає відпочинок, шопінг, розваги та подорожі. Все задумане цього дня набуде виразних обрисів й стане легко досяжним.

Стосунки між людьми цього дня стануть більш гармонійними, нестимуть взаємне розуміння, перемир'я у випадку конфліктів, що мали місце.

Це ідеальний день для того, щоб усунути всі проблеми, непорозуміння та протистояння між людьми. Це стосується як ділових, так і особистих чи дружніх стосунків.

Нові знайомства та зв'язки цього дня будуть корисними, продуктивними та вплинуть на ваше подальше життя. Будь-яке спілкування принесе користь, позитив та задоволення.

Дуже важливо протягнути руку допомоги тим, хто її потребує. Приділіть час спілкування зі своїми дітьми, батьками, близькими людьми.

Дата 04.04 — енергетично сильний день. Сьогодні рекомендується загадувати бажання та будувати доленосні плани. Вважається, що їм обов'язково звужено збутися.

Головне, щоб ці бажання не залишалися лише написаними на папері, а стали дороговказом, що висвітлює шлях до мети.

Будь-яке бажання, загадане у дзеркальну дату, має бути реалістичним, тобто воно скоріше має бути планом дій, тоді неодмінно здійсниться.

Існують різні ритуали для загадування бажань у дзеркальну дату, але найефективніші пов'язані з числом 4.

Наприклад, взяти невелике дзеркальце, написати на ньому помадою або косметичним олівцем цифри 04.04, подивитись крізь ці цифри на своє відображення і тихо, але чітко вимовити своє бажання. Воно має бути правильно та зрозуміло сформульовано, без використання частинок «ні». Дзеркальце з цифрами треба зберігати під подушкою протягом трьох днів, потім стерти цифри.

Можна написати на аркуші паперу своє бажання, у кожному кутку аркуша поставити цифру 4, потім папір скласти вчетверо й спалити зі словами: «Винеси послання, принеси бажання». Загадане бажання скоро здійсниться.

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