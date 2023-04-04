Потужна енергетика: що очікувати від дзеркальної дати 04.04 та як правильно загадати бажання

Дзеркальні дати мають потужну енергетику, тому багато людей їх бояться. Хоча це не завжди означає небезпеку. Все залежить від числа, яке кілька разів повторюється у даті.

Про те, яку енергетику має чергова дзеркальна дата 04.04, пише сайт з гороскопами.



Цей день проходитиме під керівництвом четвірки. Щоб зрозуміти, що символізує ця цифра та яку несе у собі енергію, слід звернутися до давньої науки нумерології.

Відповідно до нумерологічних сенсів, число 4 — це статична цілісність, стабільність, рівність, ідеально стійка структура. Це дуже практичне та матеріалістичне число, яке дарує людям дисциплінованість, прагматизм, уміння досягати поставленої мети.

У день, який перебуває під керуванням четвірки, у людей підвищується відповідальність перед своїми зобов'язаннями та прагнення досконалості. Тож дату 04.04 не можна назвати негативною.

У цей квітневий день ідеально зрівняється гармонія чотирьох стихій — Вогню, Повітря, Води та Землі. День обіцяє бути спокійним, розміреним і гармонійним.



4 квітня стане ідеальним днем для будь-яких занять, які визначить для себе людина. Цього дня можна поринути у роботу, бувши впевненим, що ваша загострена увага, розумові процеси та здатність до аналізу сприятливо позначаться на вирішенні будь-яких, навіть найскладніших завдань.

Істотно зросте ефективність праці, кожна людина відчує сплеск енергії та неймовірну мобільність.

День стане сприятливим для будь-яких творчих починань. Навіть ліниві від природи люди відчують потребу у реалізації своїх прихованих талантів, виконання давніх бажань та зможуть зробити конкретні кроки у цьому напрямі.

Але четвірка не виключає відпочинок, шопінг, розваги та подорожі. Все задумане цього дня набуде виразних обрисів й стане легко досяжним.

Стосунки між людьми цього дня стануть більш гармонійними, нестимуть взаємне розуміння, перемир'я у випадку конфліктів, що мали місце.

Це ідеальний день для того, щоб усунути всі проблеми, непорозуміння та протистояння між людьми. Це стосується як ділових, так і особистих чи дружніх стосунків.

Нові знайомства та зв'язки цього дня будуть корисними, продуктивними та вплинуть на ваше подальше життя. Будь-яке спілкування принесе користь, позитив та задоволення.

Дуже важливо протягнути руку допомоги тим, хто її потребує. Приділіть час спілкування зі своїми дітьми, батьками, близькими людьми.

Дата 04.04 — енергетично сильний день. Сьогодні рекомендується загадувати бажання та будувати доленосні плани. Вважається, що їм обов'язково звужено збутися.

Головне, щоб ці бажання не залишалися лише написаними на папері, а стали дороговказом, що висвітлює шлях до мети.

Будь-яке бажання, загадане у дзеркальну дату, має бути реалістичним, тобто воно скоріше має бути планом дій, тоді неодмінно здійсниться.

Існують різні ритуали для загадування бажань у дзеркальну дату, але найефективніші пов'язані з числом 4.

Наприклад, взяти невелике дзеркальце, написати на ньому помадою або косметичним олівцем цифри 04.04, подивитись крізь ці цифри на своє відображення і тихо, але чітко вимовити своє бажання. Воно має бути правильно та зрозуміло сформульовано, без використання частинок «ні». Дзеркальце з цифрами треба зберігати під подушкою протягом трьох днів, потім стерти цифри.

Можна написати на аркуші паперу своє бажання, у кожному кутку аркуша поставити цифру 4, потім папір скласти вчетверо й спалити зі словами: «Винеси послання, принеси бажання». Загадане бажання скоро здійсниться.

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