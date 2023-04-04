Ні в якому разі не підмітайте після заходу сонця: які прикмети допоможуть залучити в дім гроші та удачу

Українці здавна поважають народні прикмети. Дуже багато прикмет пов'язано з віником, який вважається символом достатку.

Господині здавна дотримувались заборон щодо віника, які могли вплинути на долю всієї родини.

Крім того, щоб просто зберігати віник «догори ногами», варто пам'ятати й про інші прикмети, пише сайт про прикмети народів світу.

Як за допомогою віника залучити удачу та гроші

По-перше, забобони пов'язані з переїздом. Не варто викидати старий віник з мотлохом, візьміть його з собою. Начебто домовик надто прив'язаний до цього предмета. Тому якщо викинути віник, то домовик може заблукати. Взявши віник з собою, ви обов'язково залучите до нового будинку удачу та гроші.

Віник завжди треба тримати чистим, адже о саме під віником часто знаходиться домовик. І якщо віник буде брудним, це буде неповагою до домовика.

Сміття слід вимітати віником у центр житла. Це дозволить залучити гроші в дім, везіння та процвітання. Саме такий підхід дозволить позитивній енергетиці залишитися всередині, а не витекти через поріг.

Можливе використання віника як талісман. Вважалося, якщо покласти його під ліжечко немовляти, то дитина буде під захистом домовика.

Поріг віником обмітається тричі. Саме таке прибирання допоможе позбутися негативу та залучити удачу.

За допомогою віника можна попрощатися з небажаними гостями. Для цього дочекайтеся, доки вони підуть, а потім відразу після них замітайте. Такі гості більше не прийдуть без попереднього запрошення.

Недбале ставлення до віника може погано позначитися на здоров'ї та фінансовому становищі сім'ї.

Крім того, деякі дії з віником можуть призвести до таких негараздів:

- спалити його — до розладу в сім'ї;

- замітати після заходу сонця — можна вивести добробут з дому;

- давати свій віник сусідам — до бід та проблем;

- одразу після від'їзду члена сім'ї підмітати у будинку ― ускладнити йому дорогу;

- підібрати віник на вулиці та принести його додому — накликати біду.

Як кажуть, народна мудрість допоможе залучити в дім достаток, тому не варто нехтувати забобонами та прикметами. Іноді від щастя нас відокремлюють цілком звичайні дії.

Раніше ми розповідали, що потрібно завжди носити у жіночій сумочці, щоб розбагатіти.

79

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram