Притягуємо багатство і достаток: що потрібно завжди носити в жіночій сумочці, щоб розбагатіти

Після публікації матеріалу «ФАКТІВ» про те, чого не повинно бути в жіночій сумочці, багато хто з читачок видання зробив правильні висновки — видалив старі чеки, знімками колишніх коханих, пігулки та інше.

Водночас всіх тепер цікавить, а чим замінити «непотріб», щоб гроші самі хотіли приходити до хазяйки сумочки. Адже про багатство мріє багато жінок, яким завжди потрібно багато грошей — на себе, дітей, чоловіка й тому подібне.

Про те, як допомогти «притягнути» у своє життя фінансовий добробут, йдеться на сайті «Школа життя».

Виявляється, для того, щоб залучити до сумочки хрумкі банкноти та ще й у великій кількості, необхідно в неї покласти талісмани та амулети кольору золота. Це мають бути фігурки рибок та жаб. Про грошовий амулет чи талісман не можна нікому розповідати. Також заборонено давати його до рук чужим людям. Добре таку фігурку сховати у сумочці так, щоб її ніхто не бачив.

Ще один амулет — «щасливі монети». Монета жовтого кольору стане чудовим магнітом для фінансового добробуту. Особливо щасливою буде та, дата випуску якої збігається з роком народження господині сумочки. Грошову монету в жодному разі не можна віддавати та робити на неї покупки. Добре такий талісман перед закладкою у сумочку зарядити сонячним світлом. Для цього монетку треба залишити на деякий час під променями сонця.

Амулетом номер три може стати пакетик дріжджів. Він допоможе грошам рости «як на дріжджах». Пакетик слід приховати у сумці далі від чужих очей. Міняти його потрібно раз на місяць. Можна використовувати для залучення грошей лише свіжий продукт.

Паличка кориці. Аромат цієї спеції зарядить енергією достатку жіночу сумку. Хазяйці ж паличка кориці додасть впевненості у собі. Паличку можна замінити сухою меленою спецією. Посилити ефект для грошового достатку можна ефірною олією кориці. Достатньо капнути в сумочку пару крапельок.

Предмет червоного кольору. Цей колір вважається кольором достатку та успіху. Він відганяє негатив та має дуже потужну грошову енергетику.

Тож у сумочці можна сховати будь-який предмет червоного кольору: намистину, кулон, ґудзик. Краще, якщо і сама сумка, і гаманець у ній також будуть багряного кольору. Це дозволить відкрити фінансовий потік.

Крім речей, які допомагають притягувати гроші в сумку, щоб отримати бажаний достаток, необхідно знати, що не можна робити з цим жіночим аксесуаром.

Щоб не жити в злиднях, не можна сумку ставити на підлогу. Таке зневажливе ставлення до сумочки відлякає від господині фінансовий добробут. Згідно з прикметою, це може призвести до крадіжки.

Вішати на ручку — гроші підуть через двері за поріг будинку.

Не можна позичати сумку подругам, родичкам та іншим людям. Сумка є суто особистою річчю. Щоб не віддати статки іншим, нею необхідно користуватися тільки особисто.

Псувати. Спеціально зіпсована сумочка тягне за собою у життя господині бідність. Не можна також носити рвану та поламану сумочку. До цього аксесуара слід ставитись дбайливо та своєчасно ремонтувати при необхідності або міняти на новий.

В цілому слід пам'ятати, що жіноча сумочка — це не тільки модний аксесуар, без якого не може прожити й дня сучасна модниця. В наші дні сумочка — це і амулет, і знаряддя для здобутку багатства. Правильне ставлення до сумки та знання, що в неї покласти, допоможе господині розбагатіти та стати успішною.

Також дбайливо необхідно ставитись до гаманця.

Не менш важливим предметом для залучення багатства в дім вважається звичайний віник.

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