«Намітаємо» в дім удачу та багатство: що потрібно знати про віник

Віник давно вважають символом достатку. Якщо у вас вдома стоїть старенька, облізла мітла, то й чекати фінансового успіху не варто. Купуйте новий віник, він обов'язково приверне до вас гроші та багатство. Старий викиньте або спалить — інакше негативна енергія може до вас дістатися.

Про це йдеться на сторінці"Магія Таро" у Facebook.



Щоб «намести» багатство, не використовуйте віник як знаряддя для покарання. За старими прикметами, дорослого віником стукнути — схудне, дитину — перестане рости. Тварини після удару будуть хворіти.

Купувати новий віник слід, коли місяць росте. Не плануйте похід за ним у серпні — річ принесе родині клопоти й неприємності.

Старий віник не можна викидати через вікно — хижі птахи почнуть курей з двору тягати. Викидати старий віник радять трохи далі від дому.

Якщо перед прибиранням новий віник випадав з рук, господарі загадували бажання.

Невикористаним віником заметіть трохи сміття з вулиці за поріг, щоб привернути матеріальний добробут.

За народними прикметами, віник може підказати, злі чи добрі люди зайдуть до хати, гарні чи погані новини принесуть.

Помітили, що на підлозі залишився прутик від віника — незабаром з'являться гості.

Щоб позбутися небажаних гостей — підметіть їхні сліди, коли ті залишить будинок. А після відходу бажаних гостей, утримайтеся від прибирання, інакше заметете їм шлях.

Коли краще прибирати вдома:

У понеділок прибирати не можна — виметете гроші.

У вівторок навпаки — можна гроші знайти. Вважається, що ви знайдете втрачені гроші чи хтось віддасть вам старий обов'язок.

Прибирання у середу — торгівля піде спритно. Мітла допоможе залучити успіх у справи.

У четвер прибирають безгрошів'я. Тільки треба відчинити всі вікна, щоб енергія бідності «втікала» через них.

У п'ятницю підмітати — гроші втратити.

У суботу віником махати — гроші «зазивати». Недарма багато хто влаштовує прибирання у суботу, таким чином вони залучають додаткові гроші у свій будинок.

У неділю мести — проблем «намести». Відкладіть прибирання до кращого часу.

Прибираючи у будинку, ви повинні це робити з добрими думками. Інакше ніякий вдалий день та новий віник не зможуть допомогти досягти бажаного результату.

«ФАКТИ» повідомляли, що потрібно тримати у гаманці для того, щоб залучити чи зберегти багатство.

122

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram