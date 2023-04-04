Анджеліну Джолі запідозрили в романі з Ротшильдом, який одружений з українською актрисою

Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі дала привід західним ЗМІ запідозрити, що в неї розпочався роман із молодшим із представників сімейства Ротшильд. Наприкінці березня 47-річна акторка і 44-річний Девід Маєр де Ротшильд разом обідали в одному з найкращих у світі ресторанів — Nobu — у Малібу, штат Каліфорнія. Трапеза тривала близько трьох годин. Парочка покинула ресторан явно в піднесеному настрої. Це доводили посмішки на обличчях Анджеліни і Девіда.

Джолі та де Ротшильд біля ресторану Nobu

Джолі була в довгій чорній сукні з кокетливими вирізами з боків трохи вище талії.

Ротшильд відомий як мандрівник і еко-активіст. Він також займається виробництвом фільмів.

Як повідомляє американське видання Page Six, такий чоловік видається ідеальним партнером для Джолі. Однак є одна серйозна перешкода. Ротшильд одружений. Його дружиною є українська актриса Карина Дейко.

Де Ротшильд з дружиною, українською актрисою Каріною Дейко

Подружжя інформацію про відвідування Девідом ресторану Nobu не коментує.

Джерела з оточення Анджеліни стверджують, що її спільний обід із Ротшильдом мав суто діловий характер. Що саме обговорювали ці двоє, ніхто не знає.

Усе це дуже нагадує нещодавню історію з відомим співаком The Weeknd (справжнє ім'я Ейбел Тесфає). Джолі кілька разів обідала з ним у різних модних ресторанах. Уперше їх помітили разом у липні 2021 року.

Анджеліна Джолі та The Weeknd

Зустрічі з 33-річним The Weeknd, за словами друзів Анджеліни, теж були суто діловими. Однак Джолі потім відвідала разом зі своїми доньками Захарою та Шайло приватний концерт співака.

А потім була ще досить незручна ситуація під час пресконференції, коли в прокат вийшов фільм «Вічні». Анджеліна була там разом із Сальмою Гаєк, яка теж знялася в цій картині. Один із журналістів запитав, що більше викликало захват у шістьох дітей Джолі — те, що їхня мама знялася в блокбастері про супергероїв Marvel, чи що її другом став The Weeknd?

Виникла невелика пауза. Джолі переглянулася з Гаєк і тільки потім відповіла: «Вони в захваті від фільму… якщо я правильно зрозуміла ваше запитання».

Усе це породило в ЗМІ та серед шанувальників акторки впевненість у тому, що між Анджеліною і The Weeknd дійсно щось було. Відтоді, коли Джолі йде з кимось на суто діловий обід, усі з розумінням кивають і посміхаються.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали «Боїться бути жіночною»: дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта підстриглася під хлопчика через владну матір.

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