Рожева повня 6 квітня: як загадати бажання, щоб воно обов’язково збулося

Друга весняна повня, яка очікується 6 квітня 2023 року, принесе заряд потужної енергії, якою кожна людина зможе скористатися, щоб змінити своє життя. Але чи ці зміни будуть позитивними, багато в чому залежить від самої людини.

Як поводитися в цей день, чого слід уникати і як загадувати бажання, розповідають експерти видання vice.com.

Чому повню 6 квітня називають фатальною, а Місяць рожевим

Повний місяць, який відбудеться в квітні 2023 року, буде не зовсім звичайним. Цього вечора на небі можна побачити величезний Місяць рожевого кольору. Це оптичний ефект, які спостерігали ще наші далекі предки, тому квітневий Місяць здавна називали рожевим.

Американці мають іншу версію такої назви. Справа в тому, що в Північній Америці цей час збігається із весняним цвітінням флоксу, який місцеві жителі називають «рожевий мох». Вважається, що звідси і походить назва Рожевий Місяць.

А фатальним квітневий повний місяць називають через його сильну енергетику, яка може вплинути на життя людей і навіть повністю її змінити.

Яку небезпеку становить Рожевий Місяць

Квітнева повня відбудеться у знаку Терези, який традиційно вважається врівноваженим і досить спокійним, але при цьому він знаходиться в постійному коливанні і будь-який вплив ззовні може хитнути чашу Терезів у будь-який бік.

Рожевий Місяць сповнений спокус і несподіванок, він може надавати як позитивний вплив на події, що відбуваються навколо, так і раптово перестрибувати в стан гіперактивності. Тому квітнева повня не відрізняється стабільністю та передбачуваністю, тут багато залежить від обставин і людей, здатних зберігати душевну рівновагу та підтримувати енергетичний баланс.

Що потрібно робити в день Рожевого Місяця і як використовувати його позитивну енергію

У день квітневої повні дуже важливе вміння зберігати здоровий глузд, йти на компроміси, прораховувати ситуацію і контролювати свої емоції. Якщо людина володіє цими навичками, їй легко буде направити вплив Рожевого Місяця в потрібне русло, використовувати енергію квітневого повного місяця в своїх цілях і змінити життя на краще.

На думку астрологів, у цей період удача ходить поряд з кожною людиною, але вона непостійна у своїх намірах: може буквально сама йти вам до рук, а може, раптово зробивши різкий зигзаг, вислизнути з-під самого носа, а то й зовсім «оскалити зуби» та підкинути серйозні проблеми. Тож дуже важливо мати хорошу реакцію, щоб її зловити у потрібний момент.

Цього дня вітається будь-яка творча активність, спілкування, налагодження контактів — це буде для вас гарним бонусом для залучення удачі, адже вона любить сміливих та впевнених у собі людей.

Які заборони існують в день квітневого повного місяця

Оскільки день квітневої повні відрізняється нестабільністю і загрожує всілякими несподіванками, в цей час краще не починати важливих справ і не приймати відповідальних рішень. Небажано цього дня проводити фінансові операції та торгівельні угоди, укладати договори та підписувати важливі папери.

Не можна також йти на поводі у своїх емоцій, оскільки це загрожує нервовими зривами з подальшим зануренням у депресію. Тож не відмовляйте у допомозі своїм близьким, особливо якщо вони знаходяться в дисбалансі і не можуть із собою впоратися.

Не беріть участь у сварках та конфліктах, не піддавайтеся провокаціям, уникайте спілкування з токсичними людьми, у будь-якій ситуації намагайтеся гармонізувати свій стан. У день повні категорично протипоказаний алкоголь.

Як загадати бажання в день повного місяця

Повний місяць — час загадування бажань, а квітневий повний місяць особливо сприятливий для ритуальних обрядів. У цей час Місяць досягає своєї пікової фази, і бажання мають властивість збуватися з ще більшою часткою ймовірності. Потрібно лише правильно їх загадувати.

Існують різні ритуали для загадування бажань, ви можете вибрати будь-який, але найбільш ефективними вважаються ті, які загадуються, коли повний Місяць заглядає до вас у віконце.

Приготуйте свічки, блокнот та ручку. Побачивши в нічному небі повний Місяць, запаліть свічки, сфокусуйте свої думки на бажанні, яке ви хочете загадати, запишіть його на папері, використовуючи чіткі та конкретні слова.

Вимовте своє бажання вголос тричі, щоразу чітко уявляючи, як ваше бажання здійснюється. Уявіть, що ви отримали те, що хотіли. Обов'язково подякуйте Місяцю за його допомогу та підтримку.

Після цього записку з бажанням сховайте в затишне місце, продумайте план дій і починайте втілювати його в життя. Будьте певні — успіх супроводжуватиме вас.

Нагадаємо, що бажання можна загадувати і у дзеркальну дату, якою є вівторок, 4 квітня.

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