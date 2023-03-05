Відома астрологиня Анжела Перл вважає, що у повний Місяць, 7 березня, варто бути дуже обережними зі своїми бажаннями, мінімізувати ризики. У цей час енергія Місяця переповнюватиме весь простір. Тому не варто вживати радикальних дій, краще більше часу приділити внутрішньому стану, спілкуванню з близькими, передає побажання астрологині ТСН.

Традиційно у повний Місяць не радять розпочинати нові проєкти, з'ясовувати стосунки та сваритися з начальством.

Овен

7 березня — Повня у 6-му будинку (будинок здоров'я, звичок, режиму, рутини, роботи, вирішення проблем, тварини). Можливо, доведеться змінити свої звички. Діє 10 днів щонайменше з 7 по 17.

Телець

7 березня Повня у 5-му будинку. Це ще не брак, але коли ви вже на високих вібраціях. Прийде успіх у бізнесі. Якщо у вас романтичні стосунки з одруженими людьми, то повний Місяць відкриє вашу таємницю. 7 березня Тільці зможуть змінити життя так, щоб воно їм подобалося й приносило радість та задоволення.

Близнюки

7 березня повний Місяць у вашому 4-му будинку гороскопа. Висвітить те, що відбувається у сім'ї, вдома. Запитання місця проживання, Батьківщини. Виникнуть питання з мамою та татом, родичами.

Рак

Повний Місяць у 3-му будинку переїзду та поїздок недалеко та ненадовго, автомобілі, машини продаж, родичі та зустрічі з ними, завершення курсів, здобуття навичок, ліцензій, сертифікатів, переговори — якщо щось триває пів року — то закінчиться зараз, купівля техніки.

Лев

Повний місяць у 2-му будинку грошей, тема фінансів у першій половині березня важлива, отримання грошей — по повні, доходи, які очікували, зарплата або допомога, ви ростете в ціні або оцінюєте щось, купівля, продаж нерухомості, зміна джерела доходу.

Діва

7 березня Повний місяць у вашому знаку, у 1-му будинку гороскопа. Ви прийматимете якесь рішення, або вас помітять, ви будете в центрі уваги. Може, у вас буде якийсь виступ, прямий етер цього дня. Ви можете змінити стиль, перефарбувати волосся, купити нові вбрання, або можливо ви будете робити щось з обличчям. Ви можете змінити прізвище, паспорт. Змінити офіційний статус.

Терези

7 Березня — повня у 12-у будинку гороскопа (завершення якихось справ, проєктів). Відкриття таємниць або справи з переїздом (документи, імміграція тощо). Ізоляція (курс езотерики можливий чи сон наснитися значний), чи відпочиваєте, медитуєте у готелі.

Скорпіон

Повний місяць у вашому 11-му будинку — будинок друзів, розвитку. Підсвітить питання, пов'язані з 11 будинком. Також це спілкування та соціальні мережі. Складіть заздалегідь план розвитку соціальних мереж і починайте його виконувати.

Стрілець

Повня у 10-му будинку гороскопа (досягненнями, батька чи мами). Ціль. Досягнення, до яких ви йдете. Повний місяць може завершити ваш цикл роботи. Можете звільнитися чи зміните сферу роботи, посаду. Також можлива популярність. Статус — протверезіння (побачите який у вас статус; шлюб, розлучення)

Козоріг

Повний місяць в 9-му будинку гороскопа: будинок удачі і везіння, і все, що далеко. Це далекі країни, далекі землі. Це все, що іноземне, закордонне. Отже, тут може бути завершення, отримання візи, подорожі, переїзд через кордон. Отримання закордонного паспорта, зустріч із іноземцем. Також це можуть бути судові справи. 9-й будинок відповідає і за публікації. Може ваша книга буде видана. Можливе здобуття вищої освіти, захист диплома.

Водолій

7 березня повний місяць у 8-му будинку фінансів. 8 будинок це чужі гроші або не зароблені (держдопомога, аліменти, спадщина, оплата податків, страховки, загалом гроші, поділ майна, спільні гроші з партнером). Відкриється таємниця. Також це гроші чоловіка чи дружини. 8 будинок — будинок криз, те, що неможливо передбачити. Незаплановані витрати. 8 будинок — будинок психології, таємниць, езотерики.

Риби

7 березня повний місяць у секторі партнерства та відносин (7-й сектор). Ця повня буде відчуватися весь рік. Сильніше відчують ті, хто народився з 4−10 березня. Висвічує інших людей, як вони ставляться до нас, як ми до себе ставимося. Висвітиться тема особистих кордонів. Все, що стосується шлюбу та розлучення. Можливе завершення відносин. Угода. Відкриті вороги, їх можна побачити. Конкуренція є відкритою. Повний місяць завершує цикл, це як кульмінація після тривалого планування, перехід на наступний рівень відносин.

Раніше «ФАКТИ» публікували гороскоп на тиждень 6 — 12 березня.

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