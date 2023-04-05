На стайнях володаря «Золотого м'яча» сталася людська трагедія: померла королева краси (фото)

На стайнях Manor House Stables у Мальпасі (графство Чешир, Великобританія), що належать знаменитому ексфутболісту «Ліверпуля», «Реала» та збірній Англії, володарю «Золотого м'яча"-2001 Майклу Оуену, сталася трагедія, повідомляє express.co.uk.

Просто на робочому місці від серцевого нападу померла 25-річна красуня Джессіка Уоллі, яка працювала у Оуена транспортним менеджером, а 2019 року, представляючи Велику Британію, виграла в Бейруті конкурс краси «Міс Туризм Всесвіт».

У своєму сторіс в Instagram Майкл поділився фотографією Джессіки верхи на коні. «Ми всі спустошені втратою Джесс Уоллі, нашого надзвичайно цінного члена команди, друга та колеги. Джесс була дуже популярна в команді тут і в ширшій гоночній спільноті. Нам усім її жахливо не вистачатиме», — написав 43-річний Майкл Оуен, який, за словами очевидців, дізнавшись про трагедію, не зміг стримати сліз.

Нагадаємо, що Майкл Оуен, в активі якого 89 матчів та 40 м'ячів у футболці збірної Англії, після завершення кар'єри захопився кінними перегонами, а його 19-річна красуня-дочка Джемма — чемпіонка Великобританії, а також дворазовий призер чемпіонату Європи з виїздки.

Майкл Оуен з дочкою Джеммою

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий футболіст Майкл Оуен дебютував у кінних перегонах.

Фото Facebook, Instagram

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