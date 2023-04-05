У 35-річного ексворотаря «Чорноморця» та «Львова» діагностували рак
Колишньому воротареві «Олімпіка», «Волині», «Чорноморця» та «Львова» 35-річному Сергію Литовченку діагностували рак. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив його друг Микита Черних, який закликав допомогти відомому спортсмену подолати страшну недугу.
«Якщо ви відмовитеся від філіжанки кави в кафе і відправите гроші на допомогу, вони нам дуже допоможуть! Ми потребуємо вашої допомоги», — написав Черних.
Зазначимо, що вихованець харківського «Арсенала» Сергій Литовченко захищав на батьківщині кольори «Волині», «Нафтовика-Укрнафти», «Геліоса», «Олімпіка», «Чорноморця» та «Львова». За кордоном воротар встиг пограти за грузинські «Зугдіді» та «Динамо» (Тбілісі), а також казахстанські «Акжайік» та «Мактаарал». З січня 2023 року голкіпер перебуває без клубу.
Разом із дружиною Оленою Сергій Литовченко виховує двох доньок.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарна тенісистка Мартіна Навратілова перемогла дві форми раку.
Фото ФК «Львів»460
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