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Спорт

У 35-річного ексворотаря «Чорноморця» та «Львова» діагностували рак

14:49 5 квітня 2023
Сергій Литовченко

Колишньому воротареві «Олімпіка», «Волині», «Чорноморця» та «Львова» 35-річному Сергію Литовченку діагностували рак. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив його друг Микита Черних, який закликав допомогти відомому спортсмену подолати страшну недугу.

«Якщо ви відмовитеся від філіжанки кави в кафе і відправите гроші на допомогу, вони нам дуже допоможуть! Ми потребуємо вашої допомоги», — написав Черних.

Зазначимо, що вихованець харківського «Арсенала» Сергій Литовченко захищав на батьківщині кольори «Волині», «Нафтовика-Укрнафти», «Геліоса», «Олімпіка», «Чорноморця» та «Львова». За кордоном воротар встиг пограти за грузинські «Зугдіді» та «Динамо» (Тбілісі), а також казахстанські «Акжайік» та «Мактаарал». З січня 2023 року голкіпер перебуває без клубу.

Разом із дружиною Оленою Сергій Литовченко виховує двох доньок.

Сергій Литовченко з дружиною та доньками

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарна тенісистка Мартіна Навратілова перемогла дві форми раку.

Фото ФК «Львів»

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