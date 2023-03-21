Легендарна експерша ракетка світу перемогла дві форми раку

Колишня найкраща тенісистка світу Мартіна Навратілова, яка на початку року повідомила про подвійну форму раку, змогла вилікуватися від тяжкої хвороби.

Про це легендарна спортсменка повідомила у програмі відомого журналіста Пірса Моргана, якому зовсім нещодавно дав скандальне інтерв'ю португалець Криштіану Роналду.

На інтерв'ю до Пірса Моргана Мартіна Навратілова прийшла з дружиною Юлією Леміговою

«Після того, як мені поставили діагноз, у мене був напад паніки, який не проходив три дні, — зізналася Мартіна Навратілова. — Я реально думала, що можу не побачити наступного Різдва. Щоправда, потім лікарі сказали, що рак можна вилікувати, і ми почали променеву терапію. Під час процедур, щоб підтримати мене, лікарі включали пісню Елтона Джона I'm still standing («Я все ще стою»), яку він присвятив мені на концерті в Парижі під час «Ролан Гарроса» у 80-х. І довелося стримувати сльози, щоби не показувати, що мені шкода саму себе.

Я люблю поїсти, і нестача їжі була найскладнішою частиною всього лікування. Я втратила 15 фунтів (майже 7 кг. — Авт.) не тому, що так хотіла, а тому, що просто не могла отримати достатньо їжі. Радіація впливає на ваше горло та рот, які починають закриватися — я навіть не могла позіхнути чи чхнути. При цьому в мене було лише три тижні протонної терапії, тоді як нормальний курс становить сім тижнів.

Я все ще не дуже добре почуваюся, але з кожним днем стає все краще. Нарешті я починаю відчувати смак речей".

Зазначимо, що за свою кар'єру Навратілова виграла 59 (!) турнірів серії «Великого шолома» — 18 у одиночному та 31 у парному розрядах. З 2014 року Мартіна одружена з колишньою віцеміс СРСР Юлією Леміговою, з якою планувала всиновити дитину, але через захворювання, що повернулося (одного разу, в 2010-му, Мартіна вже успішно поборола рак грудей) від цієї ідеї пара вирішила відмовитися.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що від раку помер легендарний футбольний тренер Мирослав Блажевич, який не пустив збірну України на чемпіонат світу.

40

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram