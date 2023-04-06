ДБР здійснює обшук у адвоката в Києві з порушенням закону, — ЗМІ

Співробітники Державного бюро розслідувань проводять у Києві обшук у адвоката Андрія Кузьменка. Про це повідомив у Facebook його колега Андрій Доманський, передає «Дело».

«У будинку відомого в Києві адвоката обшук. Вдень до адвоката Андрія Кузьменка приїхали силовики і почали обшук, крім будинку вимагали показати автомобілі. Кузьменко добровільно показав, що знаходиться всередині авто. Було здійснено огляд документів, які є адвокатською таємницею, до того ж з фіксуванням на відеокамеру, що є порушенням чинного законодавства. Після огляду, без пояснення причин, авто адвоката, авто дружини та авто, що належить юридичній фірмі, були вилучені. З дому також були вилучені носії інформації, також пов'язані з таємницею адвоката», — повідомив він.

Причини обшуку сам Кузьменко називає абсурдними, і вважає, що силовики діють із грубим порушенням закону.

Доманський додає, що все відбувається без жодних пояснень.

«На мою думку, чиниться тиск на адвоката і в черговий раз ДБР чинить свавілля і нехтує правами адвокатів», — написав адвокат Доманський.

537

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram