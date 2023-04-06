У майбутньому поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між володарем титулів американцем Девіном Хейні та українцем Василем Ломаченком, який пройде 20 травня у Лас-Вегасі, наш співвітчизник точно не розглядається як фаворит.

Так, свій прогноз на бій дав чемпіон WBC та WBO у другому напівлегкому дивізіоні Шакур Стівенсон, з яким Лома свого часу проводив спаринги.

«Девін занадто великий для Василя, — наводить слова американця сайт Vringe. — Ні, не зрозумійте мене неправильно. Ломаченко — це круто, цей хлопець уміє воювати. Але тільки Девін — він набагато більший, ніж решта хлопців у дивізіоні. Він зробить обмеження перед зважуванням, а потім набере десь до 68 або навіть до 72 кг ваги. При цьому Ломаченко в день бою важитиме до 63 кг… Тож, за великим рахунком, це не зовсім чесна битва. Я думаю, що Хейні просто вб'є Ломаченка».

Ломаченко та Стівенсон свого часу проводили спаринги, тож американець добре знає нашого співвітчизника.

З приводу переваги Хейні над Ломаченком у габаритах Стівенсон говорить зі знанням справи, адже сам уже найближчого вікенду постарається завоювати чемпіонський пояс уже в третьому (!) дивізіоні — слідом за титулами в напівлегкій та другій напівлегкій вазі Шакур замахнувся на пояс WBС у легкій категорії, за який битиметься 9 квітня з японцем Шуїчіро Йосіно.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ломаченко та Хейні провели першу дуель поглядів.

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