37.47 / 37.51 40.30 / 40.41
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Скандальний Ломаченко офіційно отримав суперника: представлене оригінальне промо поєдинку (відео)

14:03 29 березня 2023
Девін Хейні&nbsp;— Василь Ломаченко

Промоутерська компанія Top Rank Boxing офіційно анонсувала поєдинок між ексчемпіоном світу Василем Ломаченком (17 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки), який постійно потрапляє у «церковні» скандали, та абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі, непереможним американцем Девіном Хейні (29 перемог, 15 з них — нокаутом). Поєдинок відбудеться на MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі (США) 20 травня.

Представлено оригінальне промо чемпіонського поєдинку. На відео бій анонсує шахова партія. При цьому фігури Ломаченка білого кольору, а короля позначено прапором України. В свою чергу, фігури Хейні не традиційного для шахів чорного кольору, а золотого.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку Ломаченко в жовтні минулого року здолав американця Джемейна Ортіса, а Хейні тоді ж вдруге переміг австралійця Джорджа Камбососа, захистивши свої титули WBC, IBF, WBO та WBA.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Василеві Ломаченку дісталося за фото з другом кадирова.

Фото Twitter Top Rank Boxing

99

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Парковка для інвалідів

Для військкомату майже всі чоловіки — «здорові»: на Прикарпатті визнали обмежено придатним для служби інваліда без кистей рук

«Врятуйте наші домівки»: власники примусово вилучених ГУР квартир звернулися до Зеленського

«Врятуйте наші домівки»: власники примусово вилучених ГУР квартир звернулися до Зеленського

Великий виграш

Завжди щастить у грі, роботі та коханні: названо 4 найбільш удачливих знаки Зодіаку

Централізоване водопостачання

Зростання тарифів на воду з 1 квітня: що відомо

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту