Скандальний Ломаченко офіційно отримав суперника: представлене оригінальне промо поєдинку (відео)

Промоутерська компанія Top Rank Boxing офіційно анонсувала поєдинок між ексчемпіоном світу Василем Ломаченком (17 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки), який постійно потрапляє у «церковні» скандали, та абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі, непереможним американцем Девіном Хейні (29 перемог, 15 з них — нокаутом). Поєдинок відбудеться на MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі (США) 20 травня.

Представлено оригінальне промо чемпіонського поєдинку. На відео бій анонсує шахова партія. При цьому фігури Ломаченка білого кольору, а короля позначено прапором України. В свою чергу, фігури Хейні не традиційного для шахів чорного кольору, а золотого.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку Ломаченко в жовтні минулого року здолав американця Джемейна Ортіса, а Хейні тоді ж вдруге переміг австралійця Джорджа Камбососа, захистивши свої титули WBC, IBF, WBO та WBA.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Василеві Ломаченку дісталося за фото з другом кадирова.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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