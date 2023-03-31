У ніч на 31 березня у Лас-Вегасі пройшла перша дуель поглядів між абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі американцем Девіном Хейні (29 перемог, 15 з них — нокаутом) та претендентом на титули українцем Василем Ломаченком (17 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки) перед очним поєдинком за чотири чемпіонські пояси.

Наш співвітчизник, який пробив чергове дно своїми висловлюваннями про церкви в Україні, прийшов на захід у футболці із зображенням Ісуса Христа, при цьому в одязі Василя не було жовто-синіх відтінків, які асоціювали би його з Україною. Щодо Хейні, то американець постав у темних окулярах, які не знімав увесь час, а вийшовши на сцену перед прес-конференцією, не потиснув руку українцю.

«Я розумію, що це мій останній шанс стати абсолютним чемпіоном світу, найважливіший момент у моїй професійній кар'єрі, — зазначив Ломаченко на пресконференції. — Не знаю, чи Хейні буде найсильнішим суперником у моїй кар'єрі, але його другий бій проти Камбососа був дуже цікавим, на дуже високому рівні, і мені той поєдинок сподобався. Зараз у Хейні великий досвід, великі бої, і мені подобається його стиль. Він дуже сильний, розумний боксер, і поєдинок буде дуже складним. Але шанси на успіх у майбутньому бою, гадаю, у нас рівні. У мене є велика мотивація, і це моя мета у професійному спорті».

А ось американський боксер розпорошуватися в компліментах нашому співвітчизнику не став. «Лома — хороший боєць, але я просто на зовсім іншому рівні. І в ніч бою світ побачить це. Світ побачить, наскільки насправді хороший Девін Хейні. Лома показував свою силу проти різних суперників, у нього високий IQ, але я просто інший боєць, я зовсім на іншому рівні. Тож може бути шаховий матч, а може й не бути — я можу просто пройти крізь нього», — поділився своїми очікуваннями Хейні.

Нагадаємо, що бій Хейні — Ломаченко пройде 20 травня на рингу знаменитої MGM Grand Arena у Лас-Вегасі. На кону стоятимуть чемпіонські пояси WBC, WBA, WBO та IBF у легкій вазі, які американець завоював у поєдинку з австралійцем Джорджем Камбососом, а потім захистив у реванші. Щодо Василя, то у своєму останньому бою українець переміг одноголосним рішенням суддів американця Джамейна Ортіса.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ломаченко дісталося за фото з другом кадирова.

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