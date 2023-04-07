У ДТП загинув народний депутат кількох скликань Ради Володимир Стретович

Народний депутат України 6-го та 7-го скликань Олександр Доній повідомив, що у ДТП загинув один із творців українського Основного Закону Володимир Стретович.

«Прикра звістка — в автоаварії загинув Володимир Стретович. У минулому — народний депутат кількох скликань. Фото з його сторінки — з презентації моєї книги. Він знаходив час для підтримки друзів. Він вмів дружити. У нас були спільні плани на майбутнє. Щирі співчуття рідним. Спочивайте з миром, пане Володимире. Світла пам'ять», — написав він у соцмережах.

Володимир Стретович народився на Житомирщині у селі Забарне 9 травня 1958 року. Він був був народним депутатом чотирьох скликань — 2-го, 4-го, 5-го та 6-го. Працював доцентом факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» (з 2002); був почесним президентом Світового конгресу українських юристів (з вересня 1998); президентом Фонду сприяння правовим і політичним реформам (з грудня 1998); президентом Східноєвропейського департаменту Міжнародної організації «Парламентарі проти корупції» (з 2003), членом ради директорів (з жовтня 2002); членом редакційної ради журналу «Національна безпека України».

Нагадаємо, що у січні цього року загинув колишній депутат Львівської міськради та військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Віталій Свінціцький.

Фото зі сторінки Володимира Стретовича

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