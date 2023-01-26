Війна забрала життя ексдепутата зі Львова, який став на захист України
Загинув колишній депутат Львівської міськради та військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Віталій Свінціцький.
Про це повідомив його побратим Володимир Пітлик.
«І ще одної хорошої людини обірвалося життя. Людини з великої букви. Ворог відповість за всі смерті, за всіх вбитих. Віталій Свінціцький спочивай з Богом. Пам’ятаємо, не забудемо!» — написав він.
Де саме та за яких обставин загинув Віталій Свінціцький ще не відомо. Він був військовослужбовцем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Зазначимо, Віталій Свінціцький — громадський діяч та голова ГО «Громадянське суспільство та влада». Був депутатом Львівської міськради від «Народного контролю» з 2015 до 2020 року. Раніше впродовж кількох років був членом партії «Свобода» (з 2006−2009).
«Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Віталій Свінціцький — депутат міської ради минулого скликання, учасник антитерористичної операції з 2014 року. З перших днів повномасштабного вторгнення ворога він знову боронив Україну. Громада міста висловлює щирі співчуття рідним, близьким та усім, хто знав пана Віталія», — йдеться у повідомленні Львівської міськради.
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