Війна забрала життя ексдепутата зі Львова, який став на захист України

Загинув колишній депутат Львівської міськради та військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Віталій Свінціцький.

Про це повідомив його побратим Володимир Пітлик.

«І ще одної хорошої людини обірвалося життя. Людини з великої букви. Ворог відповість за всі смерті, за всіх вбитих. Віталій Свінціцький спочивай з Богом. Пам’ятаємо, не забудемо!» — написав він.

Де саме та за яких обставин загинув Віталій Свінціцький ще не відомо. Він був військовослужбовцем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Зазначимо, Віталій Свінціцький — громадський діяч та голова ГО «Громадянське суспільство та влада». Був депутатом Львівської міськради від «Народного контролю» з 2015 до 2020 року. Раніше впродовж кількох років був членом партії «Свобода» (з 2006−2009).

«Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Віталій Свінціцький — депутат міської ради минулого скликання, учасник антитерористичної операції з 2014 року. З перших днів повномасштабного вторгнення ворога він знову боронив Україну. Громада міста висловлює щирі співчуття рідним, близьким та усім, хто знав пана Віталія», — йдеться у повідомленні Львівської міськради.

Як повідомляли «ФАКТИ», днями захищаючи Бахмут, загинув лицар ордена Мужності ІІІ ступеню Сергій Коваленко, який вижив після Іловайського котла.

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