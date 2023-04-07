«Закликав відмовити Україні в підтримці. Тепер бумеранг»: астропсихологиня про арешт Трампа

Арешт Трампа на актуальному поєднанні Сонця з Хіроном це цікава деталь, яка вказує на подвійне дно і що не треба робити висновки завчасно. Він навіть може підняти свій рейтинг, хоча тут не саме по собі це поєднання, але й опозиція до Хірона і Юпітера натального гороскопа, вважає українська астропсихологиня Ірина Звягіна, яка раніше спрогнозувала майбутнє валерія герасимова.

Дуже цікаво і дуже рідко те, що склалось в транзитах по його гороскопу, і саме ця гра Хіронів, транзитного і натального, і Юпітерів, теж транзитного і натального, це свого роду задзеркалля, коли якась важлива ситуація перевертається, щоб людина пізнала інший її бік. Якщо Хірон хоче дати шанс, то це ситуації типу «з грязі в князі», а тут — навпаки. Хірон став в опозицію до самого себе і задає інший рівень — а ну спробуй ще так! Крім того, ситуації Хірону це бумеранг. Тоді арешт цей показово вчасно. «Крім того, є квадрат Марсу транзитного до Нептуну Трампа. Це аспект, що збиває з пантелику, аспект зради, безчестя, втрати енергії», — зазначає астропихологиня.

На такому квадраті в гороскопі України, додає астропсихологиня, у прогресіях почався етап війни від 24 лютого.

«Трамп закликав відмовити Україні в підтримці. Тепер цей аспект склався в його гороскопі — і він потрапив під арешт. Бумеранг».

Нагадаємо, відома астрологиня Яна Тимощук зробила несподіваний прогноз: перемога у 2025 році, смерть путіна у 2030-му та Залужний — президент.

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