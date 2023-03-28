Нетаньяху здався: через масові протести в Ізраїлі призупинено скандальну судову реформу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху був змушений провести в Єрусалимі екстрену нараду лідерів партій, які входять до складу правлячої коаліції. Причиною стала наймасовіша хвиля протестів в історії країни. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці, вимагаючи скасування судової реформи, яку Нетаньяху намагається провести під тиском з боку найбільш радикальних членів коаліції.

У країні було оголошено загальний страйк. Закрилися аеропорти, припинив роботу громадський транспорт. У неділю, 26 березня, у низці міст Ізраїлю сталися зіткнення демонстрантів із поліцією та військовими. Силовики застосували водомети і сльозогінний газ.

На знак незгоди з реформою подав у відставку міністр оборони Йоав Ґалант. Він заявив, що більше не в змозі виконувати свої обов'язки, оскільки багато військовослужбовців підтримують усе ізраїльське суспільство, яке повстало проти реформи, а це негативно позначається на боєготовності збройних сил. Відставка Ґаланта була прийнята.

Вранці 27 березня до протестувальників приєднався й президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ. Глава держави закликав уряд відкликати з Кнесету судову реформу.

«Заради єдності народу Ізраїлю, заради відповідальності я закликаю вас негайно зупинити цей законодавчий процес. До вас прикуті погляди всього народу Ізраїлю», — написав Герцоґ у Twitter.

Нарада в Єрусалимі тривала понад дві години. Як стверджують ізраїльські ЗМІ, ухвалено остаточне рішення заморозити процес просування судової реформи. Нетаньяху виступить із заявою по телебаченню.

Однак це рішення загрожує розвалом коаліції і необхідністю проведення нових дострокових виборів. Річ у тім, що лідер однієї з партій Ітамар Бен-Ґвір категорично відкинув будь-які зволікання з просуванням реформи. Тепер він закликає своїх прихильників вийти на вулицю. Це може призвести до сутичок між демонстрантами та нової хвилі заворушень.

Нагадаємо, у Франції тривають масові протести проти закону про підвищення пенсійного віку.

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