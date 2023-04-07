Погром у казармі: в росії курсантів за святкування «дембеля» відправили на війну в Україну

У росії без п'яти хвилин офіцери — курсанти 5-го курсу Вольського військового інституту тилу — вирішили «закосити» під солдатів строкової служби та відсвяткувати «100 днів до дембеля випуску». Щоправда, спосіб росіяни вибрали у своєму дусі: з'явилися у казармі першокурсників інституту та влаштували там погром. Вони демонтували шафи, залили шампанським «патріотичний куточок пам'яті учасників СВО» і провели інші заходи, звичні для завтрашніх офіцерів тилу, пише телеграм-канал «Досьє шпигуна».

Деякі курсанти зафіксували свої правопорушення на особисті смартфони й виклали все в мережу. На результат не довелося довго чекати. Стосовно 5 курсантів інституту тилу було порушено кримінальні справи. Але є й ті, кому пощастило ще менше: 20 курсантів відрахували з навчального закладу і разом із шістьма офіцерами інституту тилу під конвоєм поліції і Федеральної служби охорони привезли на аеродром «Енгельс-2», звідки їх доправили до Ростова-на-Дону.

Далі на військовому полігоні росіянам влаштували публічну прочуханку та розподілили їх по частинах, які виконують завдання в зоні бойових дій. І вчорашні курсанти-тиловики стали солдатами-штурмовиками.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російські військові гинуть не лише від ЗСУ, а й від масового пияцтва.

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