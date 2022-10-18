Переплутали з бійцями ЗСУ: п'яні путінські зеки на Донбасі помилково розстріляли «мобиків» з «днр»

путінська мобілізація, коли як «гарматне м'ясо» на фронт беруть усіх підряд, включаючи засуджених убивць та ґвалтівників, призводить до того, що росіяни вбивають один одного.



В армії росії стрілянина по товаришах по службі не рідкість. Досвідчені вагнерівці виконують роль загороджувальних загонів для призваних засуджених. А ті, своєю чергою, стріляють по мобілізованих, котрі не хочуть воювати на першій лінії.

Так, тисячі зеків вирішили залучити для наступу на Авдіївку та Бахмут у Донецькій області. Поспіхом сформовані групи для атак постійно зазнають великих втрат. У перервах між спробами наступати «військові» «розважаються» алкоголем та наркотиками, пише «24 канал».



Командири дивляться на таку поведінку своїх солдатів крізь пальці. Але іноді п'яні підлеглі вбивають усіх підряд.

За інформацією ресурсу, перебуваючи під дією наркотиків, група зеків розстріляла трьох військових з Донецька. Вони переплутали «днрівців» з диверсантами ЗСУ та відкрили вогонь на поразку.

Врятувати жодного з бойовиків не вдалося. Стрілків путінські офіцери вирішили наступного дня відправити у бій без шансів на виживання. У них відібрали автомати й наказали іншим ув'язненим розстріляти вбивць у випадку, якщо вони тікатимуть або сидітимуть десь у безпечному місці.



Раніше «ФАКТИ» розповідали про стрілянину на російському полігоні в районі Білгорода. Там два солдати відкрили вогонь по мобілізованих росіянах, які проходили прискорену підготовку перед відправкою на фронт в Україну. За офіційними даними, було вбито 11 людей та 15 поранено. Як виявилося, стрілянину влаштували етнічні таджики, які не витримали знущань та образ з боку офіцерів та російських солдатів.

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