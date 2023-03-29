Мертві бджоли не гудуть: російські військові гинуть не лише від ЗСУ, а й від масового пияцтва

Стан військової дисципліни в російській армії від початку 2023 року свідчить про те, що в збройних силах процвітає пияцтво. Як стало відомо телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, кількість пригод, злочинів і випадків загибелі російських військових, пов’язаних із вживанням спиртних напоїв, вкрай висока, що також є причиною різкого збільшення небойових втрат серед особового складу. Як санітарних, так і безповоротних. У розпорядженні телеграм-каналу опинилася добірка лише невеликої кількості злочинів і пригод, скоєних п’яними військовими.

За кількістю зафіксованих правопорушень військовослужбовцями найскладніша ситуація в Білгородській області. Наприклад, 22 січня 2023 року військовослужбовці 15-го мотострілецького батальйону єфрейтор Рахматуллоєв С.А. і рядовий Жилясов Т.Р. розпивали спиртні напої в наметі. Дізнавшись про це, старший лейтенант Дектерюк О.В. зробив зауваження за фактом неналежної поведінки, на що зазначені військовослужбовці відреагували неадекватно та побили старшого лейтенанта. У результаті в останнього діагностовано множинні травми, забої та переломи кісток.

А ось 31 січня заступник командира взводу 15-го мотострілецького полку рядовий Трембовецький І.В. прибув до місця мешкання заступника командира 1-ї мотострілецької роти з військово-політичної роботи капітана Степанова П.Л. та командира 3-го мотострілецького взводу лейтенанта Нальотова В.М., де під час спільного розпивання спиртних напоїв із особистої зброї АК-74 застрелив вказаних офіцерів.

18 лютого 2023 року військовослужбовці 1015-го мотострілецького полку територіальних військ молодший сержант Курцев М.С., єфрейтори Моісеєв Д.А. і Петрушенко І.С., перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вибили хвіртку приватного будинку за адресою хутір Бондаренків, будинок 21 і застосували фізичне насильство до громадян, які мешкають у будинку.

Ще одна історія сталась 6 березня. Тоді військовослужбовці 25-ї окремої мотострілецької бригади Петров М.Д. та Ленін В.Г., перебуваючи на бойових позиціях, спожили спиртні напої та вирішивши продовжити вживання, прибули за адресою н.п. Олишани. За даною адресою проживали цивільні особи Бондаренко І.А., Бондаренко В.В. і В'язовський О.А. Єфрейтор Петров зайшов у будинок, а рядовий Ленін В.Г. залишився на вулиці. Через кілька хвилин рядовий почув гучні голоси, шум сварки, постріли і вибух гранати. На звуки пострілу прибула резервна група і виявила загиблого В'язовського А.А. та інших учасників конфлікту з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, в рф росіянина, який воював в Україні, вбили, розчленували і викинули в сміттєвий бак — оцінили «за заслугами».

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