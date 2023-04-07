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Що не вкрали — розбили: новий настоятель Києво-Печерської лаври став жертвою злочину

14:52 7 квітня 2023
Архімандрит Авраамій

На території Києво-Печерської Лаври пограбували келію, де проживав архімандрит Авраамій (Лотиш), якого митрополит Київський та всієї України Епіфаній призначив виконувачем обов'язків намісника Києво-Печерської лаври. Про це повідомив сам архімандрит Авраамій, пише «Українська правда».

Зокрема, зловмисники поцупили комп’ютер архімандрита та інші особисті речі. Двері у приміщення виламали, а все, що не вкрали, просто потрощили.

Водночас столичні правоохоронці зазначили, що їм не надходило повідомлення щодо інциденту.

Зазначимо, що 7 квітня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври духовенство Православної Церкви України провело літургію на честь свята Благовіщення Пресвятої Богородиці. Очолив богослужіння голова ПЦУ митрополит Епіфаній.

Як писали «ФАКТИ», раніше на Буковині розгорівся скандал через те, що священники Московського патріархату не пускали до храму домовину з тілом загиблого бійця.

Фото: ПЦУ

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