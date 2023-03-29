Єпифаній призначив виконувача обов’язків намісника лаври: що відомо

В Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі з'явився виконувач обов'язків намісника. Митрополит Епіфаній благословив отця Авраамія виконувати обов’язки намісника лаври, йдеться на сайті ПЦУ.

Також предстоятель ПЦУ звернувся до уряду з проханням надати у користування українській лаврі приміщення для звершення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльності.

«Митрополит Епіфаній висловив сподівання, що держава допоможе захистити намісника і монастир від можливих провокацій з боку прихильників Московського патріархату», — йдеться у повідомленні.

Отець Авраамій як намісник звернувся до братії з закликом визнати нову канонічну реальність існування в Україні Помісної Православної Церкви, якій надано Томос про автокефалію.

«Закликаю вас залишитися в лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія. Готовий до спілкування з Вами та прагну разом з вами потрудитися для оновлення нашої обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних», — сказав Аврамій.

Нагадаємо, ченці та духовенство УПЦ Московського патріархату 29 березня мали звільнити будівлі державного заповідника «Києво-Печерська лавра». Але вони відмовились залишати приміщення та подали позов до Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» про визнання недійсною односторонньої відмови від договору.

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram