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Маленька героїня: в Сумах 11-річна дівчинка врятувала життя трьом дітям (відео)

14:50 8 квітня 2023
Ілюстративне фото

У Сумах 11-річна дівчинка врятувала з палаючого будинка двох менших братів і сестричку.

Загоряння у приватному житловому будинку по вул. Пантелеймона Куліша трапилося вранці 7 квітня, коли вдома перебували лише діти, повідомили у ДСНС України.

Спочатку Нікіта пробувала самостійно загасити пожежу, але це їй не вдалось, тому вона винесла двох найменших діточок (1 та 4 роки) з палаючого будинку, а п'ятирічного братика покликала за собою — він вибіг на вулицю самостійно.

На крики дітей позбігались небайдужі сусіди, які забрали налякану малечу до свого помешкання, зігріли та викликали екстрені служби.

Вже через 5 хвилин після повідомлення на місце події прибули рятувальники та приступили до гасіння. В будинку горіли меблі, побутова техніка, а вогонь перекинувся на покрівлю та перекриття. Полум’я швидко поширювалось по горючих конструкціях, проте співробітникам ДСНС вдалось ліквідувати дану пожежу і не дозволити полум’ю охопити весь будинок.

Нагадаємо, раніше за схожих обставин у Києві пожежники врятували дитину з палаючої квартири.

Фото регіонального управління ДСНС

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