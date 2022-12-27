Трагедія на Різдво: 5-річна дівчинка загинула, але врятувала батьків від смерті

У місті Дубно на Рівненщині 5-річна дівчинка насмерть отруїлася чадним газом — вона і батьки надихалися димом з твердопаливного котла, повідомили журналісти місцевого Радіо Трек.

Зле стало всім під ранок, при цьому першою прокинулася маленька Вероніка, яка й розбудила батьків.

Вероніку Левченко поховають 27 грудня

За словами бабусі, Марії Левченко, дівчинка почала блювати і просила пити.

Мати викликала швидку, і лікарі діагностували у всіх членів родини отруєння чадним газом. Батьків та Вероніку шпиталізували без свідомості.

Найважчим стан виявився у дитини — її намагалися реанімувати протягом 40 хвилин, але всі спроби виявилися марними.

«Проводилася штучна вентиляція легень, закритий масаж серця, введення медикаментів, все робили згідно з протоколами… Але, на жаль, не вдалося врятувати дитину», — розповів завідувач реанімації районної лікарні Юрій Клименко.

Як встановили на місці співробітники ДСНС, вентиляційна шахта на кухні будинку, де проживала сім'я, була закрита матерією. Відповідно, доступ повітря був обмежений.

Зараз обох батьків вже виписали з лікарні. Вони готуються до поховання донечки — її смерть поліція розслідує, як нещасний випадок. Похорони заплановано на 27 грудня.

Нагадаємо, нині українці все частіше труяться чадним газом від генераторів — наприкінці листопада на Київщині помер глава сімейства, постраждала 4-річна дитина.

347

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram