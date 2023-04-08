Найбільш запеклі бої тривають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, — Генштаб

У суботу, 8 квітня, армія рф завдала по Україні два ракетних та 34 авіаційних ударів, а також здійснила понад 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Наземні ж сили ворога зосереджують всі зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там протягом доби відбили більш як 35 атак противника, підрахували у Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, на Лиманському напрямку безуспішні наступальні дії тривали в районі південніше Кузьминого та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Чернещина Харківської області; Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Сіверськ, Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, там тривають жорстокі бої і підрозділи Сил оборони відбили близько 10 атак противника.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках безуспішні наступальні дії ворога тривали в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки, а найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 10 ворожих атак.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Водночас зафіксовано обстріли населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення, включаючи Херсон.

Тим часом, для покриття втрат в Україні, російське командування прийняло рішення про проведення 29 квітня поточного року дострокових випусків з вищих військових навчальних закладів у Москві, Санкт-Петербурзі, Костромі, Пензі, Омську, Тюмені, Казані, Новосибірську, Вольську та Благовєщенську. При цьому випуски з вузів, що готують спеціалістів для військових частин ракетних військ стратегічного призначення, повітряно-космічних сил та вмс російської федерації, проводитимуть відповідно до запланованих раніше графіків.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Також було збито ворожий розвідувальний БпЛА, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, позицію засобів протиповітряної оборони та три станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, у суботу, 8 квітня, в анексованому Криму знову лунала «бавовна». Місцеві повідомили про вибухи у порту.

27

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram