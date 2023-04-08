Літак, 7 дронів і 570 окупантів: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася чотириста дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу, завдяки мужності кожного воїна, було відбито понад 60 атак противника на зазначених напрямках, повідомили у Генштабі.

На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Підрозділи сил оборони відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, що знаходяться у районі бойового зіткнення.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії у районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 15 ворожих атак.

Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, наші захисники поблизу Мар'їнки знищили російський штурмовик Су-25. Також ворог втратив 7 БпЛА, з них: 3 — типу"Орлан", 3 — «Ланцет» та 1 — «Мерлін».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів ворога.

Завдяки влучним ударам українських бійців ворог втратив:

- особового складу — 177 680 (+570) осіб ліквідовано,

- танків — 3636 (+3) од,

- бойових броньованих машин — 7020 (+4) од,

- артилерійських систем — 2727 (+5) од,

- засобів ППО — 282 (+1) од,

- літаків — 307 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2298 (+7),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 5599 (+12) од.

Українці дякують нашим захисникам та бажають ЗСУ знищувати ворога, який прийшов на нашу землю.

Нагадаємо, західні військові експерти вважають, що війна в Україні зайшла у глухий кут. Фронт за кілька місяців змінився лише мінімально.

На думку професора досліджень з питань безпеки в Королівському коледжі Лондона Пітера Нойманна, найголовніша причина полягає в тому, що росія має значні запаси матеріальних ресурсів та молодих людей. Вона зможе впоратися з цим конфліктом протягом досить тривалого часу. Аналітик зазначає, щоб вивести росію з рівноваги, потрібно не лише більше зброї та боєприпасів, але й стратегічна зміна правил гри.

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