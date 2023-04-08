До Криму знову завітала «бавовна»: у Феодосії пролунали потужні вибухи

У суботу, 8 квітня, у тимчасово захопленому Криму знов пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляють місцеві у Telegram-канали. За їхньою інформацією, «бавовна» завітала о 10:59. Місцеві кажуть, було чутно два сильні вибухи, спрацювали сигналізації у машин.

“Тимчасово окупований Крим, Феодосія - трєвожно. Кажуть про вибухи в районі порту”, - пише нардеп Олексій Гончаренко.

«В окупованій Феодосії чули звуки вибухів. За повідомленням місцевих, пролунало щонайменше два вибухи. Після них над містом здійнявся дим. Окупанти традиційно заявляють про роботу ПеВеО», — повідомляє ТСН.

В свою чергу, самозваний «глава» окупованого Криму сергій аксьонов заявив про збиття ракети, «запущеної з боку України». За його словами, «ціль» збили у Радянському районі над селом Урожайне. Інформації про постраждалих чи руйнування наразі немає.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський впевнений, що деокупація Криму є безальтернативною метою не тільки для України, а й для всього цивілізованого світу.

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