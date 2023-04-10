Замість поїздки на навчання — «путівка на війну»: чи можуть чоловікам вручати повістки на кордоні

Після продовження Верховною Радою військового стану та загальної мобілізації військовозобов'язаним чоловікам продовжують вручати повістки — іноді просто на вулиці, що не зовсім законно.

При цьому деяких українців цікавить, чи можуть їм вручити повістку при перетині кордону, коли вони направляються на навчання, у командировку, або по інших справах.

Відповідь на це питання дав адвокат Тарас Никифорчук.

«Отримати повістку можна будь-де, але не на кордоні», — певен юрист.

Загалом прикордонники не вручають нікому повістки, адже це не входить до їх повноважень чи службових обов'язків.

Єдиний випадок, коли співробітники ДПСУ можуть «зайнятися» людиною, яка перебуває на кордоні, — це коли вона його незаконно перетнула.

«Співробітники прикордонної служби складають відповідні матеріали, складають протокол та передають його до суду. А суддя виносить постанову, за якою людині „світить“ штраф від 3,4 тисяч гривень, жодної кримінальної відповідальності за це не може бути», — каже Никифорчук.

Також, якщо людина незаконно перетнула кордон, то прикордонники викликають поліцію, але самі правоохоронці нічого за законом зробити не можуть.

«Вони беруть людину, незаконно затримують та доставляють до ТЦК. А там вже з людиною починають працювати, щоб військовозобов'язаний погодився на медкомісію», — розповів адвокат з досвіду клієнтів.

Кого призивають на військову службу під час війни

Наразі мобілізувати можуть такі категорії громадян:

чоловіків віком від 18 до 60 років, які не мають досвіду служби;

призовників, які пройшли військову службу;

військовозобов'язаних та резервістів з досвідом військової служби;

чоловіків від 18 до 27 років, які йдуть служити добровільно за контрактом;

осіб знятих або виключених з військового обліку, якщо вони придатні до служби за рішенням ВЛК та не мають відстрочки;

осіб з інвалідністю, які добровільно вступають до Сил оборони;

обмежено придатних у воєнний час, які непридатні у мирний час.

Якщо на службу призивають чоловіка, який не має військового досвіду, перед відправкою на фронт він має пройти навчання, яке триває не менш ніж місяць.

Нагадаємо, нині ЗСУ, Національна гвардія та Державна прикордонна служба формують і укомплетовують бригади Гвардії наступу.

Фото ДПСУ

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