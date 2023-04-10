Оновлення правил дорожнього руху: як тепер батькам зрозуміти, що дитину в авто можна перевозити спереду

В Україні після оновлення правил дорожнього руху водіям уточнили, як можна перевозити дітей в авто, де саме, та які заборони існують на їзду для юних пасажирів.

Про це розповіли у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України.

За словами фахівців, дітей можна перевозити в машині на передньому сидінні в автокріслі від народження до 3 років. Аналогічно — і на задньому сидінні.

Також сидіти попереду в кріслі пасажира можуть діти по досягненню зросту 145 сантиметрів без дитячих пристосувань, причому у будь-якому віці.

А от якщо дитина нижче за 145 см, то в легковику обов'язково потрібно мати дитячі утримуючі системи (дитяче автокрісло).

Зазначимо також, що дитячі утримуючі системи повинні використовуватися в транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки.

На руках у дорослих дітей возити не можна — ані спереду, ані ззаду.

Який штраф за порушення

У разі порушення правил перевезення дітей водія покарають штрафом у розмірі 510 гривень.

А якщо порушення буде вчинено повторно протягом року, то доведеться заплатити вже 850 гривень.

Яким має бути дитяче автокрісло

Під дитячою утримуючою системою мається на увазі пристрій, здатний утримувати дитину в сидячому або похилому положенні, яке у разі зіткнення або різкого гальмування ТС зменшує небезпеку травмування маленького пасажира в ньому шляхом обмеження рухливості тіла.

Нагадаємо, що в лютому у Раді зареєстрували також проект закону про посилення вимог до правил перевезення тварин в авто.

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